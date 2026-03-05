Wybuchła nowa wojna. Co to oznacza dla Ukrainy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



"Dwa fronty, jeden problem" - komentują media w Kijowie. I zadają pytanie - czy atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran będzie miał rzeczywisty wpływ na sytuację w ich kraju? Od czego to zależy? Na jaki rodzaj scenariusza należy się przygotować?

Kluczowe zagrożenie

- Jeśli chodzi o Ukrainę, główne ryzyko polega na tym, że jeśli ten konflikt będzie się przedłużał, może to doprowadzić do wyczerpania amerykańskich zapasów rakiet przechwytujących dla systemów obrony powietrznej Patriot, które są nam bardzo potrzebne - mówi TVN24+ ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko.