"Rosja cynicznie wykorzystuje pamięć o II wojnie światowej do usprawiedliwienia inwazji"

Zdaniem przedstawicieli 31 państw zachodnich przy ONZ, w tym Polski, Rosja cynicznie wykorzystuje pamięć o II wojnie światowej do usprawiedliwiania swojej inwazji. Dyplomaci dodali we wspólnym oświadczeniu, że rosyjska inwazja przywołuje wspomnienia o okrucieństwach II wojny światowej.

"Nie można pozwolić, by rządy prawa zostały zastąpione przez rządy siły"

"Na tym tle widzimy cyniczne próby, by przywłaszczyć i wykorzystać pamięć o zwycięstwie nad nazizmem i użyć jej do usprawiedliwienia tej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Mocno potępiamy kontynuowane wysiłki Rosji, by zniekształcić historię dla jej własnych celów politycznych, by promować fałszywą narrację i dezinformację na temat krajów sąsiednich, w tym podżegania do nienawiści poprzez nazywanie innych neofaszystami i neonazistami" - piszą dyplomaci. Jak dodają, historia II wojny światowej i zwycięstwa nad III Rzeszą uczy, że "nie można pozwolić, by rządy prawa zostały zastąpione przez rządy siły" i że należy sprzeciwiać się próbom siłowej zmiany granic.