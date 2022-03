Wołodymyr Zełenski: złamaliśmy plany wroga. Najnowsze nagranie prezydenta Ukrainy

Rosja traci żołnierzy i poparcie na świecie

- 9 tysięcy Rosjan zostało zabitych. Okupant ma dziesiątki rakiet i tymi rakietami w nas uderza. Może to robić 10 czy 20 lat, ale my nie oddamy naszego kraju. Weszliście na naszą ziemię. Ukraina jednak nie chce być pokryta zwłokami żołnierzy, więc zabierzcie ich do domu - zwrócił się do rosyjskich wojsk.