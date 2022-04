Sztab generalny: Rosjanie przygotowują natarcie. Siły powietrzne: zmienili taktykę walki w powietrzu

- To jest robota naszej armii, za każdym razem, kiedy wyzwalamy nasze miasta. Każde takie wyzwolenie jest okupione śmiercią naszych chłopców, którzy bronią naszego kraju. Dlatego nie mówiłbym, że (Rosjanie) gdzieś uciekają, to nas bardzo drogo kosztuje. To ich całe wycofywanie się. Dziś dążą do przegrupowania - dodał.