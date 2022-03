Reuters: Biden chce, by USA, Unia Europejska i kraje G7 wywierały skoordynowaną presję na Chiny

Przedstawiciele amerykańskiej administracji przekazali agencji Reutera, że prezydent USA Joe Biden będzie zabiegał w Brukseli o skoordynowane wysiłki Unii Europejskiej i G7, aby nie dopuścić do dostarczenia pomocy Rosji przez Chiny. Z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał władze Chin do "podjęcia się ważnej roli" w znalezieniu rozwiązania, prowadzącego do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Waszyngton liczy na to, że podczas czwartkowego spotkania zapadną stosowne ustalenia z państwami G7, do których trafia mniej więcej jedna trzecia eksportu z Chin, co pozwoli na wywarcie zbiorowej presji na Pekin. Jak dotąd Chiny nie zareagowały na apele USA, by nie dostarczały pomocy dla Rosji - pisze Reuters.