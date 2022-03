CNN: Białoruś może wkrótce dołączyć do inwazji na Ukrainę

Telewizja CNN podała we wtorek, powołując się na źródła amerykańskie i NATO-wskie, że wojsko białoruskie może wkrótce dołączyć do inwazji na Ukrainę. Zdaniem zachodnich oficjeli, decyzję w tej sprawie podejmą władze na Kremlu, a nie białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka.

Według CNN choć ostateczna decyzja - o udziale Białorusi w agresji na Ukrainę - nie została jeszcze podjęta, NATO i USA oceniają, że jest to coraz bardziej prawdopodobna. Jak informuje CNN, reżim w Mińsku przygotowuje grunt, by dołączyć się do agresji.