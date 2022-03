Biały Dom: decyzja o ewentualnym wysłaniu samolotów na Ukrainę leży w gestii Polski

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, odnosząc się do ewentualnego wysłania na Ukrainę samolotów z naszego kraju, mówiła, że "to jest suwerenna decyzja Polski". - My w żadnym stopniu nie jesteśmy przeciwni, by Polska przekazała samoloty Ukrainie (...) ale istnieje wiele praktycznych problemów, w tym na przykład, w jaki sposób te samoloty miałyby zostać przekazane - powiedziała. Dodała, że skomplikowana jest też kwestia dostarczenia przez USA amerykańskich myśliwców dla Polski, by uzupełnić te braki. Zaznaczyła, że taki transfer uzbrojenia zwykle zajmuje nawet lata.