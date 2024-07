23-letni Kai McKenzie surfował w okolicach Port Macquarie w australijskiej Nowej Południowej Walii, gdy zaatakował go rekin, zidentyfikowany później jako trzymetrowy żarłacz biały. Ranny chłopak zdołał przetrwać atak - łapiąc falę, która zaniosła go do brzegu. Tam rannemu pomogli przyglądający się zajściu ludzie, wśród których znalazł się policjant po służbie. To on użył smyczy swojego psa jako opaski uciskowej, tamując krew do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Niedługo potem do brzegu dotarła też wyrzucona przez fale noga 23-latka, którą natychmiast obłożono lodem. Została zabrana do szpitala razem z rannym. Lekarze mieli nadzieję, że zdołają ją uratować, jak dotąd nie ma jednak potwierdzenia, że ta operacja zakończyła się sukcesem - informuje australijski oddział "Guardiana".