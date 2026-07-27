Ofiara ataku w Berlinie to Polka
Informację o tym, że ofiara śmiertelna ataku w Berlinie to Polka podał najpierw burmistrz Berlina Kai Wegner. Podczas otwarcia wystawy w ratuszu poświęconej Powstaniu Warszawskiemu przekazał, że kobieta przebywała w mieście wraz z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego.
Wegner powiadomił, że złożył kondolencje polskiemu charge d'affaires w Niemczech Janowi Tombińskiemu. - Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.
Polka ofiarą ataku w Berlinie. Rzecznik MSZ: jesteśmy wstrząśnięci
Później wpis w tej sprawie opublikował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. "Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski" - napisał.
"Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej. Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne" - poinformował Wewiór.
Atak w Berlinie
W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.
Domniemany sprawca ataku został w niedzielę zastrzelony po tym, jak miał ruszyć na funkcjonariuszy z bronią białą.