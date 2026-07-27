Świat Ofiara ataku w Berlinie to Polka Oprac. Kuba Koprzywa |

Burmistrz Berlina poinformował, że ofiara ataku to Polka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER

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Informację o tym, że ofiara śmiertelna ataku w Berlinie to Polka podał najpierw burmistrz Berlina Kai Wegner. Podczas otwarcia wystawy w ratuszu poświęconej Powstaniu Warszawskiemu przekazał, że kobieta przebywała w mieście wraz z córką i padła ofiarą zamachu terrorystycznego.

Wegner powiadomił, że złożył kondolencje polskiemu charge d'affaires w Niemczech Janowi Tombińskiemu. - Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.

Polka ofiarą ataku w Berlinie. Rzecznik MSZ: jesteśmy wstrząśnięci

Później wpis w tej sprawie opublikował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. "Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski" - napisał.

"Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej. Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie niezbędne wsparcie konsularne" - poinformował Wewiór.

🖤Wstrząśnięci i z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że ofiarą tragicznego ataku w Berlinie była obywatelka Polski.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłej.

Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami oraz zapewni rodzinie… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 27, 2026 Rozwiń

Atak w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Kierowca wjechał w tłum podczas parady w Berlinie Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Akcja służb po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: FADI YOUSEF/EPA/PAP Służby w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Służby pracujące w pobliżu miejsca ataku w Berlinie (26.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Ludzie owinięci kocami w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Służby w pobliżu miejsca ataku na paradę równości w Berlinie (25.07.2026) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN Policja po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN Policja po ataku w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN W Berlinie doszło do ataku na uczestników parady LGBT Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN Akcja policji w Berlinie Źródło zdjęcia: EPA/CLEMENS BILAN

Domniemany sprawca ataku został w niedzielę zastrzelony po tym, jak miał ruszyć na funkcjonariuszy z bronią białą.