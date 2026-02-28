Atak na Iran. Komunikat polskiego wojska

Donald Trump ogłasza "dużą operację militarną" w Iranie

Kluczowe fakty: W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran. Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".

Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.

Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.

W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne . Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl

W związku z sytuacją w Iranie w sobotę rano głos zabrał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. W opublikowanym na X komunikacie DORSZ podał, że "sytuacja polskich kontyngentów wojskowych jest na bieżąco monitorowana".

"Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych utrzymuje stały kontakt z dowódcami Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w rejonie operacyjnym" - czytamy.

Po ataku na Iran głos zabrali także prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Polskie wojsko przekazało również, że "żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, w tym działania ograniczające ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi, takimi jak ostrzał rakietowy oraz ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych".

"Rozmieszczenie personelu odbywa się zgodnie z planami ochrony sił (Force Protection), a infrastruktura bazowa zapewnia wymagany poziom zabezpieczenia" - pisze na X DORSZ.

"Na obecnym etapie nie odnotowano zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia polskich żołnierzy. Zdolność Polskich Kontyngentów Wojskowych do realizacji zadań mandatowych pozostaje utrzymana" zakończono.

Atak na Iran

Do ataku na Iran doszło w sobotę rano. Jako pierwszy informację przekazał Reueters, a chwilę później potwierdził ją minister obrony Izraela Israel Kac. Jak powiedział, "państwo Izrael rozpoczęło prewencyjny atak na Iran, aby usunąć zagrożenia dla Państwa Izrael".

W ataku na Iran biorą udział także siły Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to niecałą godzinę później prezydent USA Donald Trump. - Rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie - powiedział w ośmiominutowym filmie opublikowanym na platformie Truth Social.

Stało się to kilka godzin po tym, jak mówił dziennikarzom, że wobec Iranu "nie chciałby używać armii, ale czasami trzeba". Jak powiedział w piątek, "oni chcą zawrzeć umowę, ale ja chcę umowy, która będzie znacząca. (...) Wolałbym zrobić to pokojowo, ale mam do czynienia z bardzo trudnymi ludźmi".

