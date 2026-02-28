Atak na Iran. Ajatollah "ewakuowany w bezpieczne miejsce"

Dym nad Teheranem po prewencyjnym ataku Izraela Źródło: Reuters

Izrael i USA przeprowadziły atak na Iran, uderzając między innymi w Teheran. Reuters przekazał, że armia Izraela uderzyła w mieście w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.

Przywódcy Iranu nie ma jednak w Teheranie. Jak przekazał Reutersowi irański urzędnik, został on ewakuowany w bezpieczne miejsce.

Relację z ataku na Iran prowadzimy na żywo w tvn24.pl.

O słupach dymu w dzielnicy, gdzie znajdują się państwowe urzędy w tym pałac prezydencki, mówili również mieszkańcy stolicy. Jak podał Reuters, trafione zostały budynki "kilku ministerstw" w południowym Teheranie.

