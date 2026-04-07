Dron trafił w autobus w Nikopolu. Trzy osoby nie żyją

Uderzenie rosyjskiego drona w autobus w Nikopolu Źródło: TVN24

"Trzy osoby zginęły, a 12 zostało rannych. Wróg zaatakował dronem FPV autobus miejski w samym centrum Nikopola. Autobus podjeżdżał do przystanku, ludzie znajdowali się zarówno w środku, jak i na przystanku" - napisał szef dniepropietrowskiej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża w komunikatorze Telegram.

Rosyjski dron uderzył w autobus w Ukrainie Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS)

Szef MSW Ukrainy: atak nastąpił w godzinach szczytu

Szef administracji wojskowej przekazał, że to nie był przypadkowy atak, tylko celowy akt terroru wymierzony w ludność cywilną oraz "w ludzi, którzy po prostu jechali, załatwiając swoje sprawy".

"To druzgocący cios w transport publiczny. Stało się to w godzinach szczytu, gdy ludzie właśnie jechali do pracy" - przekazał z kolei minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kły­menko.

Do ataku doszło w czasie nasilonych uderzeń dronów przeprowadzonych przez Rosję w ostatnich dniach w całej Ukrainie. Bezzałogowce uderzały m.in. w cele w kilku regionach kraju, w tym w Odessie, Charkowie i Sumach.