Pięć godzin nalotów. Izrael uderzył ponownie

Izrael przeprowadził w piątek atak na kwaterę główną Hezbollahu w stolicy Libanu, Bejrucie. Media podają, że celem ataku był przywódca organizacji Hasan Nasrallah. Później izraelska armia ostrzegła cywilów, by ewakuowali się z trzech rejonów Bejrutu i przeprowadziła kolejne ataki. Świadkowie, z którymi rozmawiał Reuters, mówią o ponad 20 nalotach, które trwały przez pięć godzin.

Później izraelska armia poinformowała, że prowadzi kolejne "precyzyjne ataki" na południowe przedmieścia libańskiej stolicy wymierzone w Hezbollah. Wojsko ostrzegło cywilów, by ewakuowali się z trzech rejonów Bejrutu. Reuters podaje, że atak trwał nieprzerwanie przez pięć godzin. Świadkowie, z którymi rozmawiał Reuters, mówili o ponad 20 atakach lotniczych.

Seria wybuchów w Bejrucie

Arabskojęzyczny rzecznik izraelskich sił zbrojnych Awichaj Adraee opublikował w mediach społecznościowych plan Bejrutu z trzema zaznaczonymi miejscami i polecił cywilom, by natychmiast oddalili się na odległość co najmniej pół kilometra od nich.

Kontradmirał Hagari dodał, że Hezbollah przechowuje pod wskazanymi lokalizacjami pochodzące z Iranu przeciwokrętowe pociski rakietowe, które stanowią poważne zagrożenie dla handlu morskiego i strategicznych instalacji w Izraelu . Ostrzegł, że eksplozja ukrytej pod budynkami broni naruszy ich konstrukcje i może doprowadzić do ich zawalenia.

To pierwsze tak konkretne ostrzeżenie dla cywilnych mieszkańców intensywnie ostrzeliwanego przez Izrael od poniedziałku Libanu.

W nalocie na kwaterę główną Hezbollahu zginęło co najmniej sześć osób, a 91 zostało rannych - poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia. Zaznaczono, że bilans ofiar może się zwiększyć. Nie podano informacji o ofiarach późniejszych ataków. Władze poinformowały, że w nalotach w ciągu ostatniego tygodnia zginęło ponad 700 osób.

Media: celem ataku przywódca Hezbollahu

Portal Axios podał, powołując się na izraelskie źródła, że celem ataku był przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah. Izraelskie wojsko sprawdza, czy ucierpiał w uderzeniu - dodano. Reuters i AFP, powołując się na źródła zbliżone do Hezbollahu, podały, że przywódca organizacji żyje i "ma się dobrze".

W ataku ucierpiał cały kwartał zabudowy, sześć do dziewięciu budynków mieszkalnych zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych - poinformowała Al-Dżazira. Stacja dodała, że na miejsce eksplozji skierowano liczne zespoły ratunkowe. Z kolei należąca do Hezbollahu telewizja Al-Manar poinformowała, że 15 rakiet zniszczyło cztery budynki.

Przemówienie Netanjahu i skrócona konferencja

Do ataku na kwaterę główną doszło krótko po wystąpieniu premiera Izraela Benjamina Netanjahu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w którym zapowiedział, że jego kraj będzie atakować Hezbollah, dopóki nie osiągnie swoich celów wojennych.

Po przemówieniu Netanjahu spotkał się z mediami, ale opuścił wcześniej konferencję prasową po tym, gdy podszedł do niego jego doradca prasowy, by przekazać mu jakąś wiadomość - dodał portal Times of Israel.