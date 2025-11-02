Atak dronów na rosyjski port. Zapalił się tankowiec

Atak dronów ukraińskich na rafinerię w mieście Orzeł w Rosji

- Drony trafiły pięciokrotnie. W wyniku uderzeń zapalił się tankowiec i zostały wyłączone z użytku co najmniej cztery stanowiska załadunku i rozładunku ropy naftowej - powiedział ukraińskim dziennikarzom przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Dodał, że atak został przeprowadzony przez oddział specjalny SBU, Alfa.

W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy i rafineria należąca do koncernu Rosnieft, objętego niedawno amerykańskimi sankcjami.

Tuapse w Kraju Krasnodarskim Źródło: GoogleMaps

Pożar tankowca i ewakuacja załogi

W niedzielę rano władze Kraju Krasnodarskiego poinformowały na Telegramie, że na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową. Na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana.

Jak dotąd nie wiadomo, czy po ataku terminal działa.

Niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times napisał, że terminal w Tuapse, największy nad Morzem Czarnym, znajduje się osiem kilometrów od portu o tej samej nazwie. Z terminala ropa, pochodząca z dwóch rafinerii koncernu Rosnieft, jest wysyłana na eksport. Od stycznia do września tego roku było to ponad siedem milionów ton - napisał Moscow Times.

Komunikat resortu obrony w Moskwie

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy z soboty na niedzielę nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.

