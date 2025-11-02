Atak dronów na rosyjski port. Zapalił się tankowiec

- Drony trafiły pięciokrotnie. W wyniku uderzeń zapalił się tankowiec i zostały wyłączone z użytku co najmniej cztery stanowiska załadunku i rozładunku ropy naftowej - powiedział ukraińskim dziennikarzom przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Dodał, że atak został przeprowadzony przez oddział specjalny SBU, Alfa.
W porcie Tuapse znajduje się czarnomorski terminal naftowy i rafineria należąca do koncernu Rosnieft, objętego niedawno amerykańskimi sankcjami.
Pożar tankowca i ewakuacja załogi
W niedzielę rano władze Kraju Krasnodarskiego poinformowały na Telegramie, że na tankowiec spadły fragmenty samolotu bezzałogowego, uszkadzając nadbudowę pokładową. Na jednostce wybuchł pożar, a załoga została ewakuowana.
Jak dotąd nie wiadomo, czy po ataku terminal działa.
Niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times napisał, że terminal w Tuapse, największy nad Morzem Czarnym, znajduje się osiem kilometrów od portu o tej samej nazwie. Z terminala ropa, pochodząca z dwóch rafinerii koncernu Rosnieft, jest wysyłana na eksport. Od stycznia do września tego roku było to ponad siedem milionów ton - napisał Moscow Times.
Komunikat resortu obrony w Moskwie
Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy z soboty na niedzielę nad terytorium Rosji, Krymem oraz morzami Czarnym i Azowskim 164 ukraińskie drony, w tym 32 nad Krajem Krasnodarskim.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: PAP, Reuters, NV
Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps