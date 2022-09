Walki między Armenią i Azerbejdżanem. Trwa wzajemny ostrzał pozycji

Armenia i Azerbejdżan w środę rano wznowiły wzajemne ostrzały. Jak twierdzą władze obydwu państw, dotychczas w walkach, które rozpoczęły się w nocy z poniedziałku na wtorek, życie straciło łącznie 99 żołnierzy. To największa intensyfikacja konfliktu między tymi krajami od 2020 roku. Oba państwa wzajemnie oskarżają się o eskalowanie sytuacji.

W walkach zginęło 49 armeńskich żołnierzy - powiedział we wtorek premier Nikol Paszynian . Ministerstwo obrony Azerbejdżanu tego samego dnia przekazało informację o śmierci 50 azerskich wojskowych.

Oskarżenia o "prowokację na dużą skalę"

Armenia oskarżyła Azerbejdżan o przeprowadzenie w nocy z poniedziałku na wtorek "prowokacji na dużą skalę" oraz ostrzelanie kilku przygranicznych miast. Rząd w Baku ogłosił, że to Armenia rozpoczęła wymianę ognia bombardując pozycje wojsk azerskich, przeprowadzając prowokacje na granicy i rozstawiając miny.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał we wtorek do wstrzymania walk. Wyraził przy tym obawę, że Rosja może wykorzystać ten konflikt i "namieszać" w nim, by odwrócić uwagę od jej inwazji na Ukrainę.