"Dziś rozpoczyna się przebudowa Argentyny". "Zmiany będą drastyczne"

- Dziś rozpoczyna się przebudowa Argentyny – zapowiedział w niedzielę późnym wieczorem Javier Milei, czyniąc to w swoim pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów , która odbyła się w niedzielę. - To historyczna noc dla naszego kraju, początek końca dekadencji - dodał Milei stwierdzając, że "Argentyna powróci na drogę, z której nigdy nie powinna schodzić".

Zmiany, których potrzebuje Argentyna będą "drastyczne"

Zwycięzca wyborów prezydenckich zapewnił, że "bez oglądania się na to skąd pochodzą i co dotąd robili powitamy wszystkich tych, którzy chcą przystąpić do budowy nowej Argentyny". Wyraził przekonanie, że "Argentyna, kierując się ideami wolnościowymi, powróci wreszcie do grona światowych potęg".