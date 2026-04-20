Apple ogłasza dużą zmianę. To on wkrótce pokieruje firmą
Tim Cook będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego przez całe lato, ściśle współpracując z Johnem Ternusem w celu zapewnienia płynnego przejścia na nowe stanowisko - wynika z komunikatu prasowego Apple.
Firma o zmianie poinformowała w poniedziałek. Według komunikatu Apple'a Ternus obejmie nową funkcję 1 września. Cook pełnił funkcję dyrektora Apple'a od 2011 r., gdy zastąpił Steve'a Jobsa na krótko przed śmiercią założyciela marki.
Kim jest John Ternus?
Dotychczas był starszym wiceprezesem ds. inżynierii sprzętu. "Przez całą swoją karierę w Apple John nadzorował prace inżynieryjne nad szeregiem przełomowych produktów w każdej kategorii. Obejmowały one nowe linie produktów, takich jak iPad i AirPodsy, a także wiele generacji produktów z serii Mac, Apple Watch i iPhone" - czytamy na stronie firmy.
Przed pracą w Apple John Ternus był inżynierem w Virtual Research Systems. Ukończył studia licencjackie z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Pensylwanii.
