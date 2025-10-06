Logo strona główna
Świat

Został milionerem dzięki zdrapkom. Po trzech miesiącach trafił do szpitala

|
forklift driver
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
Dzięki wygranej w zdrapce operator wózka widłowego z Anglii został z dnia na dzień milionerem. Rzucił pracę, a "trzymiesięczna impreza" po odebraniu wygranej zakończyła się w szpitalu.

Historię Adama Lopeza z Mattishall niedaleko Norwich opisuje m.in. BBC. Los uśmiechnął się do 39-latka w lipcu. Stan jego konta przed zakupem pięciu zdrapek w sklepie osiedlowym w Hellesdon wynosił 12 funtów (ok. 60 zł). Jednak ten zakup okazał się bardzo szczęśliwy. Nagle, z dnia na dzień, Lopez został bogaty - na jego konto trafiło ponad milion funtów (ok. pięć milionów złotych).

Operator wózka widłowego Adam Lopez wygrał ponad milion funtów dzięki zdrapkom
Operator wózka widłowego Adam Lopez wygrał ponad milion funtów dzięki zdrapkom
Źródło: x.com/Independent

Jednak jego życie od czasu wygranej stało się "absolutnym rollercoasterem" i - jak przyznał później - przerodziło w "trzymiesięczną imprezę". - (Pieniądze z wygranej) pozwoliły mi żyć tak, jak nigdy nie żyłem. Ale myślę, że to poszło w złym kierunku. Było przyjemnie, dopóki nie pojawiły się problemy zdrowotne - powiedział stacji BBC.

"Kiedy jesteś w karetce, miliony nie mają znaczenia"

Uświadomił to sobie 10 września, gdy trafił do szpitala z obustronną zatorowością płucną, która pojawiła się w konsekwencji zakrzepu w nodze. - Nie mogłem chodzić, nie mogłem oddychać. Zadzwoniłem po karetkę - mówił w rozmowie ze stacją. Dodał, że gdy już się w niej znalazł i usłyszał syrenę "to zmieniło jego życie".

39-latek spędził osiem i pół dnia w Szpitalu Uniwersyteckim Norfolk & Norwich i opisał szok związany z hospitalizacją jako "kopniak w tyłek" - relacjonuje BBC. - To sprawia, że widzi się obie strony życia. Nie ma znaczenia, czy masz milion, 100 milionów, miliard czy bilion. Kiedy jesteś w karetce, to nic z tego nie ma znaczenia - przyznał.

Jak dodał, błędem było rzucenie pracy. - To było całkowite oderwanie od życia, które prowadziłem - podsumował. Teraz jego celem jest powrót do "pełnej wersji siebie".

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: BBC, The Independent, People

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Independent

Wielka Brytania
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
