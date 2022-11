Wszczęli bójkę na weselu, w ruch poszły stoły i szkło. Wszyscy trafią za kratki

Do bójki doszło 26 czerwca 2019 roku, podczas wesela organizowanego w hotelu w miejscowości Daresbury w północnej Anglii . Jak informuje na swojej stronie miejscowa policja, na uroczystości bawiło się ok. 50-60 gości. W pewnym momencie, po godz. 23, grupa dziewięciu mężczyzn rozpętała awanturę. Zaczęli rzucać, stołami, krzesłami i szkłem wewnątrz hotelu.

Po dwudziestu minutach w hotelu zjawili się wezwani przez innych gości funkcjonariusze. Gdy weszli do korytarza prowadzącego do sali, mężczyźni zaczęli rzucać w nich szkłem. Policjanci wycofali się i wezwali uzbrojone posiłki. Po kilkunastu minutach na miejsce przybyli funkcjonariusze zaopatrzeni m.in. w paralizatory.

Skazani po bójce na weselu

Tymczasem bijatyka wciąż trwała. Policjanci otworzyli drzwi do sali i kazali osobom postronnym ją opuścić. Wtedy weszli do środka i spacyfikowali awanturników. Jak podkreśla policja na swojej stronie, mężczyźni bili się (nie sprecyzowano, kto z kim walczył) aż do momentu, gdy zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu. Jak widać na opublikowanych przez policję zdjęciach, wielu z nich było obitych lub zakrwawionych.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 21 do 55 lat. Wszyscy mają to samo nazwisko Stokes, co sugeruje, że prawdopodobnie są ze sobą spokrewnieni. Wszyscy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, m.in. zakłócenia porządku i zniszczenia mienia. 14 i 15 listopada 2022 roku usłyszeli wyroki. Cała dziewiątka została skazana, najkrótszy wyrok to 16 tygodni pozbawienia wolności, najdłuższy - 27 miesięcy za kratkami.