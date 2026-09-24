Świat Andrzej Poczobut o spotkaniu z Johnem Coale'em. O tym rozmawiali Kamila Grenczyn |

Poczobut o spotkaniu z Coale'em. "Rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Andrzej Poczobut spotkał się w środę ze specjalnym wysłannikiem USA na Białoruś Johnem Coale'em. Odegrał on dużą rolę w negocjacjach pomiędzy stroną amerykańską i białoruską w sprawie uwolnienia dziennikarza. W spotkaniu w Departamencie Stanu USA uczestniczył też charge d'affaires ambasady Polski w Waszyngtonie Bogdan Klich i żona Poczobuta - Oksana.

Poczobut w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił o tematach poruszonych w czasie rozmowy z specjalnym wysłannikiem USA. - Rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych, ale też przedstawiałem mu sytuację mniejszości polskiej, sytuację Związku Polaków - przekazał.

- Rozmawialiśmy o tym, czy są możliwości polepszenia sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, żeby poszerzyć płaszczyznę, na której Związek może działać - wymieniał Poczobut. Dodał, że po spotkaniu można zachować "umiarkowany optymizm".

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Poczobut o planach po powrocie z USA

Wrona pytał następnie Poczobuta, czy był wzruszony rozmawiając z osobą, która przyczyniła się do jego uwolnienia z białoruskiego więzienia. Jak zaznaczył, jest niezmiernie wdzięczny Coale'owi i amerykańskiej administracji za dialog w tej sprawie. - Mam nadzieję, że ten dialog przełoży się też na to, że sytuacja wewnątrz Białorusi będzie się polepszała, że zatrzymane zostaną represje, że będzie mniej strachu na Białorusi - mówił.

Pytany o liczbę więźniów politycznych na Białorusi, dziennikarz zaznaczył, że "ta lista jest znacznie większa niż podają obrońcy praw człowieka".

Poczobut w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN był również pytany, czy wróci na Białoruś po zakończeniu wizyty w USA. - Tak, tylko, że nie od razu. Są jeszcze plany, (...) pracuję nad książką, ale jeszcze w tym roku oczywiście wrócę na Białoruś - wyjaśnił. Jak sprecyzował, z USA przyleci do Polski, aby "intensywnie pracować".

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Wizyta Poczobuta na Białorusi

Przed wizytą w USA opozycjonista przebywał od 8 do 15 września na Białorusi. Spotkał się tam między innymi z mniejszością polską i rodziną. Informował też o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.

W kwietniu Poczobut został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany był między innymi za "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu". Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

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