Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Andrzej Poczobut o spotkaniu z Johnem Coale'em. O tym rozmawiali

|
Andrzej Poczobut i Marcin Wrona
Poczobut o spotkaniu z Coale'em. "Rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ze specjalnym wysłannikiem USA na Białoruś Johnem Coale'em rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych, ale też przedstawiałem mu sytuację mniejszości polskiej - relacjonował Andrzej Poczobut w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Ujawnił też, co zamierza zrobić po powrocie do Polski.

Andrzej Poczobut spotkał się w środę ze specjalnym wysłannikiem USA na Białoruś Johnem Coale'em. Odegrał on dużą rolę w negocjacjach pomiędzy stroną amerykańską i białoruską w sprawie uwolnienia dziennikarza. W spotkaniu w Departamencie Stanu USA uczestniczył też charge d'affaires ambasady Polski w Waszyngtonie Bogdan Klich i żona Poczobuta - Oksana.

Poczobut w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił o tematach poruszonych w czasie rozmowy z specjalnym wysłannikiem USA. - Rozmawialiśmy o sytuacji więźniów politycznych, ale też przedstawiałem mu sytuację mniejszości polskiej, sytuację Związku Polaków - przekazał.

- Rozmawialiśmy o tym, czy są możliwości polepszenia sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, żeby poszerzyć płaszczyznę, na której Związek może działać - wymieniał Poczobut. Dodał, że po spotkaniu można zachować "umiarkowany optymizm". 

Poczobut o planach po powrocie z USA

Wrona pytał następnie Poczobuta, czy był wzruszony rozmawiając z osobą, która przyczyniła się do jego uwolnienia z białoruskiego więzienia. Jak zaznaczył, jest niezmiernie wdzięczny Coale'owi i amerykańskiej administracji za dialog w tej sprawie. - Mam nadzieję, że ten dialog przełoży się też na to, że sytuacja wewnątrz Białorusi będzie się polepszała, że zatrzymane zostaną represje, że będzie mniej strachu na Białorusi - mówił.

Pytany o liczbę więźniów politycznych na Białorusi, dziennikarz zaznaczył, że "ta lista jest znacznie większa niż podają obrońcy praw człowieka".

Poczobut w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN był również pytany, czy wróci na Białoruś po zakończeniu wizyty w USA. - Tak, tylko, że nie od razu. Są jeszcze plany, (...) pracuję nad książką, ale jeszcze w tym roku oczywiście wrócę na Białoruś - wyjaśnił. Jak sprecyzował, z USA przyleci do Polski, aby "intensywnie pracować".

Wizyta Poczobuta na Białorusi

Przed wizytą w USA opozycjonista przebywał od 8 do 15 września na Białorusi. Spotkał się tam między innymi z mniejszością polską i rodziną. Informował też o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.

W kwietniu Poczobut został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany był między innymi za "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu". Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

OGLĄDAJ: Poczobut wie, czym ryzykuje. "Tę sytuację należy rozwiązać"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Andrzej PoczobutUSABiałoruś
Czytaj także:
Pilne
Atak nożownika w klasztorze. Jedna osoba nie żyje
Rzeszów
bielizna kobieta shutterstock_2065441910
To nowa przyczyna migreny? Ciężki problem i ryzyko wyższe nawet ponad 50 procent
Zdrowie
Callipallene pilosuspedes, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic
Mają czerwone oczy i "włochate nogi". Odkryto dwa nowe "morskie pająki"
METEO
Exatel shutterstock_2470003295
Pożar przy stacji Starlink. Jej operatorem jest państwowa spółka
BIZNES
36-latek został zatrzymany
Znęcał się nad córką, sprawa wyszła na jaw po 10 latach. Ojciec w areszcie
WARSZAWA
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Nagła zmiana nastrojów. Rynek reaguje na rozmowy z Iranem
BIZNES
1 godz 2 min
pc
Poseł Rozwoju Plus o aborcji w przypadku gwałtu: jestem zwolennikiem pełnej ochrony życia
News Michalskiego
Sam Altman
Liderzy branży AI ostrzegają ONZ. "Może stanowić zagrożenie dla całej ludzkości"
BIZNES
PISF
Zarzuty wobec byłego zarządu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o miliony
Łódź
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
"Dwie wersje". To już wiedzą służby
Polska
Katarzyna Zaczek
Nie żyje Katarzyna Zaczek. Radna miała 34 lata
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pajor z dubletem na otwarcie. Obrończynie trofeum ruszyły do walki
EUROSPORT
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Kościół sprzed 700 lat odkryty pod zamkiem. Archeolodzy natrafili na cenne relikty
Szczecin
Potrącenie nastolatek na przejściu dla pieszych, Ustka (Pomorskie)
Dwie nastolatki potrącone na przejściu dla pieszych. Tuż obok komisariatu
Trójmiasto
Jeleń z gałęzią w porożu
Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło?
METEO
Donald Trump
"Poważna porażka Trumpa". Biały Dom musi cofnąć zakaz
BIZNES
Antoni Macierewicz
Kradzież z włamaniem. Prokuratura: jednym z mężczyzn "mógł być poseł Macierewicz"
Patryk Michalski
imageTitle
Ile razy można ich spotykać? Słowenia wraca jak bumerang
EUROSPORT
imageTitle
Policja zakończyła dochodzenie w sprawie incydentu z Bielikiem
EUROSPORT
Obecnie brak dowodów na negatywny wpływ sieci 5G na zdrowie człowieka
"Atak z anten 5G" miał powodować objawy. Co na to nauka?
Gabriela Sieczkowska
Polskie myśliwce
Kolejny alert RCB. Samoloty znów w powietrzu
Polska
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: ich celem jest wprowadzenie poczucia terroru
Rozmowa Piaseckiego
cyberbezpieczenstwo shutterstock_2517566697
AI po raz pierwszy włamało się do rządowego systemu
BIZNES
Wola Krobowska
Gawkowski: nie można wykluczyć sabotażu
WARSZAWA
Wysokie fale związane z huraganem Polo na plaży w Acapulco w Meksyku
Leje tak mocno, że mieszkańcy od trzech dni siedzą w domach
METEO
Xi Jinping przybył do USA. Na lotnisku przywitał go Donald Trump
"Ma poczucie wyższości nad Trumpem". Przyleciał do Waszyngtonu
Świat
1 godz 1 min
Żołnierze przed szefem chińskiego parlamentu Zhao Leji, chińskim przywódcą Xi Jinpingiem oraz premierem Li Qiangiem
"Wiedzą, że zostaliby przejechani buldożerem". Bez komunizmu czeka ich rozpad
Podcast o zagranicy
Policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki
Na widok radiowozu ukrył się za zaparkowanymi samochodami
WARSZAWA
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
USA i Chiny przedłużają rozejm handlowy
BIZNES
Jacek Siewiera
"Pytanie, gdzie jest granica, po której państwo zacznie reagować"
Kropka nad i

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica