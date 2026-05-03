Świat Amerykańscy żołnierze zaginęli w czasie ćwiczeń w Afryce

Ćwiczenia wojsk NATO w Grecji

Jak poinformowało AFRICOM na swojej stronie internetowej, zaginięcie żołnierzy w pobliżu poligonu Cap Draa zgłoszono w sobotę. Siły amerykańskie i marokańskie oraz inne jednostki uczestniczące w ćwiczeniach African Lion 2026 natychmiast rozpoczęły poszukiwania zaginionych.

"Wstępne doniesienia wskazują, że obaj żołnierze mogli wpaść do oceanu" - poinformował agencję Reutera przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony. "Mogę potwierdzić, że incydent ten nie ma związku z terroryzmem" - dodał.

Również marokańska armia potwierdziła, że żołnierze zaginęli w pobliżu klifu.

Ćwiczenia African Lion

African Lion to największe coroczne wspólne ćwiczenia Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce, mające na celu poprawę współpracy między siłami amerykańskimi, sojusznikami z NATO oraz afrykańskimi krajami partnerskimi.

Tegoroczne ćwiczenia trwają od 27 kwietnia do 8 maja, obejmując Ghanę, Maroko, Senegal i Tunezję. Największa część ćwiczeń odbywa się w Maroku, z udziałem około 5 tys. żołnierzy z ponad 40 krajów.