Ałła Pugaczowa, "prawdopodobnie najbardziej znana kobieta Rosji", jest w Izraelu

O tym, że Pugaczowa, jej mąż, 45-letni satyryk i prezenter telewizyjny Maksim Gałkin, a także ich dwójka dzieci przybyli do Izraela , informował pod koniec marca izraelski dziennik "Haarec". Pugaczowa miała wrócić do swojej ojczyzny w sierpniu.

Caryca rosyjskiej estrady przeciwko wojnie

Mąż Pugaczowej od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę kilkukrotnie wypowiadał się przeciwko wojnie. Pod koniec września 73-latka opublikowała na Instagramie wpis, w którym zwróciła się do resortu sprawiedliwości Rosji o uznanie jej za "zagranicznego agenta" w związku z tym, że jest solidarna ze swoim mężem. Napisała wtedy, że Gałkin jest "prawdziwym i nieprzekupnym patriotą Rosji, życzącym ojczyźnie rozwoju, pokojowego życia, wolności słowa i tego, by nasi chłopcy przestali ginąć za iluzoryczne cele, które sprawiają, że nasz kraj staje się pariasem i które utrudniają życie naszych obywateli".

Pugaczowa w 2014 roku ogłosiła swój muzyczny, opozycyjny manifest "Biją nas, my latamy". Pozornie niewinny tekst nabierał znaczenia w połączniu z teledyskiem, w którym pokazano drastyczne ujęcia z rozpędzanych przez OMON demonstracji opozycji. Był to pierwszy raz, gdy artystka odniosła się w swojej twórczości do polityki. Mimo to kilka miesięcy później odebrała order za zasługi dla ojczyzny z rąk Putina.