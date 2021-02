Adwokaci nie wiedzą, co się dzieje z Nawalnym. Według Amnesty opozycjonista nie jest już "więźniem sumienia"

Nawet adwokaci Aleksieja Nawalnego nie wiedzą, czy będzie on teraz przewieziony do kolonii karnej, czy pozostanie na razie w areszcie śledczym w Moskwie - podają niezależne rosyjskie media. Przedstawiciel komisji społecznej monitorującej moskiewskie więzienia opowiedział dziennikarzom, jak wyglądały dotychczasowe odwiedziny u Nawalnego. W tym samym czasie organizacja Amnesty International przestała traktować opozycjonistę jako "więźnia sumienia".

Niezależna telewizja Dożd podała w środę, że nadal nie wiadomo, co będzie się dalej działo ze skazanym opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym. Przedstawiciel komisji społecznej monitorującej więzienia w Moskwie, Aleksiej Mielnikow powiedział niezależnej stacji, że ostatni raz widział Nawalnego w poniedziałek. Mielnikow przekazał, że stara się odwiedzać opozycjonistę co tydzień. Do tej pory do takich spotkań doszło pięć razy. W trzech innych przypadkach władze aresztu oznajmiły, że Nawalny nie życzył sobie spotkania.