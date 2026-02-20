USA przechwyciły rosyjskie samoloty wojskowe

Rzecznik DORSZ: Rosjanie tak planują loty, żeby być blisko naszych granic Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwa bombowce Tu-95, dwa myśliwce Su-35 i samolot wczesnego ostrzegania A-50 zostały zauważone w czwartek wieczorem czasu miejscowego (w piątek rano w Polsce) u wybrzeży Alaski. W odpowiedzi strona amerykańska wysłała własne samoloty: po dwa myśliwce typu F-16 i F-35, samolot E-3 AWACS oraz cztery samoloty tankowania powietrznego KC-135.

Jak poinformowało Dowództwo Obrony Powietrznej Ameryki Północnej (NORAD), nie doszło do naruszenia amerykańskiej przestrzeni powietrznej, a rosyjskie maszyny zostały przechwycone i były eskortowane nad wodami międzynarodowymi do chwili opuszczenia przez nie strefy identyfikacji.

PETERSON SPACE FORCE BASE, Colo. – The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked two Tu-95s, two Su-35s, and one A-50 operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) on Feb.19, 2026.



NORAD launched two F-16s, two F-35s, one E-3, and… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) February 20, 2026 Rozwiń

Takie działania rosyjskiego lotnictwa są regularnie obserwowane zarówno w pobliżu Alaski, jak i nad Morzem Bałtyckim oraz w pobliżu Norwegii. Rosyjskie samoloty często pojawiają się bez włączonych transponderów i zgłoszonych planów lotu, co stwarza ryzyko dla ruchu cywilnego, a tym samym wymusza reakcję sił powietrznych państw sąsiadujących z Rosją (nad Bałtykiem często w ramach misji Baltic Air Policing).

OGLĄDAJ: Symbol militarnej potęgi USA. Oto co reporter zobaczył z bliska Zobacz cały materiał

Opracował Kuba Koprzywa