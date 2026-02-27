"Nasza cierpliwość się skończyła". Pakistan odpowiada "na otwartą agresję"

Afganistan zaatakował pakistańskie posterunki Źródło: Reuters

Rzecznik armii afgańskiej na wschodzie kraju Wahidullah Mohammadi powiadomił na platformie X, że przeprowadzono "operacje ofensywne na dużą skalę" przeciw siłom pakistańskim w reakcji na wcześniejsze zbombardowanie przez siły pakistańskie prowincji Nangarhar i Paktia.

Funkcjonariusz talibskiej ochrony sprawdza pojazd na punkcie kontrolnym w Kabulu Źródło: SAMIULLAH POPAL/PAP/EPA

Siły afgańskie ostrzelały posterunki na górskich terenach północno-zachodniego Pakistanu i doszło do dwugodzinnej wymiany ognia - powiedzieli agencji Reuters przedstawiciele Pakistanu, zastrzegając swą anonimowość.

Ministerstwo informacji Pakistanu oznajmiło, że siły pakistańskie odpowiedziały na ten "nieuzasadniony ogień" ze strony sił afgańskich w różnych punktach granicy, a reakcja była "natychmiastowa i skuteczna".

Pakistańskie wojsko uderzyło z powietrza na Kabul

W nocy z czwartku na piątek agencje AP i AFP informowały o słyszanej w Kabulu serii eksplozji i odgłosach samolotów odrzutowych. Rzecznik afgańskiego rządu Zabihullah Mudżahid poinformował, że pakistańskie wojska uderzyły na Kabul oraz na prowincje Kandahar i Paktia. Władze Pakistanu potwierdziły uderzenia.

- Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały we właściwy sposób na otwartą agresję afgańskich talibów - oświadczył szef MSW Pakistanu Mohsin Naqvi. Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował "otwartą wojnę" przeciwko talibskim władzom Afganistanu. "Nasza cierpliwość się skończyła" - napisał w serwisie X.

AP poinformowała o trzech eksplozjach. Zaznaczyła, że nie jest jasne, gdzie dokładnie miały one miejsce i nie pojawiły się dotąd informacje o zabitych lub rannych. Z kolei jeden z mieszkańców Kabulu powiedział AFP, że słychać było osiem wybuchów. Według przebywających w mieście dziennikarzy francuskiej agencji słychać było również odgłosy wystrzałów.

Napięcia między Afganistanem i Pakistanem

Talibowie ostrzegli wcześniej, że udzielą "odpowiedniej i proporcjonalnej odpowiedzi" na pakistańskie ataki powietrzne w ostatni weekend.

Władze Pakistanu twierdziły, że zaatakowano wówczas obozy pakistańskich talibów (Tehrik-i-Taliban Pakistan - TTP) i Państwa Islamskiego w prowincji Chorasan na wschodzie Afganistanu. Według Islamabadu przywódcy TTP planują z terytorium Afganistanu ataki na obszarze Pakistanu, czemu Kabul zaprzecza.

Opracował Adam Styczek /akw