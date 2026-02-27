"Nasza cierpliwość się skończyła". Pakistan odpowiada "na otwartą agresję"

Rzecznik armii afgańskiej na wschodzie kraju Wahidullah Mohammadi powiadomił na platformie X, że przeprowadzono "operacje ofensywne na dużą skalę" przeciw siłom pakistańskim w reakcji na wcześniejsze zbombardowanie przez siły pakistańskie prowincji Nangarhar i Paktia.
Siły afgańskie ostrzelały posterunki na górskich terenach północno-zachodniego Pakistanu i doszło do dwugodzinnej wymiany ognia - powiedzieli agencji Reuters przedstawiciele Pakistanu, zastrzegając swą anonimowość.
Ministerstwo informacji Pakistanu oznajmiło, że siły pakistańskie odpowiedziały na ten "nieuzasadniony ogień" ze strony sił afgańskich w różnych punktach granicy, a reakcja była "natychmiastowa i skuteczna".
Pakistańskie wojsko uderzyło z powietrza na Kabul
W nocy z czwartku na piątek agencje AP i AFP informowały o słyszanej w Kabulu serii eksplozji i odgłosach samolotów odrzutowych. Rzecznik afgańskiego rządu Zabihullah Mudżahid poinformował, że pakistańskie wojska uderzyły na Kabul oraz na prowincje Kandahar i Paktia. Władze Pakistanu potwierdziły uderzenia.
- Pakistańskie siły zbrojne odpowiedziały we właściwy sposób na otwartą agresję afgańskich talibów - oświadczył szef MSW Pakistanu Mohsin Naqvi. Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował "otwartą wojnę" przeciwko talibskim władzom Afganistanu. "Nasza cierpliwość się skończyła" - napisał w serwisie X.
AP poinformowała o trzech eksplozjach. Zaznaczyła, że nie jest jasne, gdzie dokładnie miały one miejsce i nie pojawiły się dotąd informacje o zabitych lub rannych. Z kolei jeden z mieszkańców Kabulu powiedział AFP, że słychać było osiem wybuchów. Według przebywających w mieście dziennikarzy francuskiej agencji słychać było również odgłosy wystrzałów.
Napięcia między Afganistanem i Pakistanem
Talibowie ostrzegli wcześniej, że udzielą "odpowiedniej i proporcjonalnej odpowiedzi" na pakistańskie ataki powietrzne w ostatni weekend.
Władze Pakistanu twierdziły, że zaatakowano wówczas obozy pakistańskich talibów (Tehrik-i-Taliban Pakistan - TTP) i Państwa Islamskiego w prowincji Chorasan na wschodzie Afganistanu. Według Islamabadu przywódcy TTP planują z terytorium Afganistanu ataki na obszarze Pakistanu, czemu Kabul zaprzecza.
Opracował Adam Styczek /akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SAMIULLAH POPAL/PAP/EPA