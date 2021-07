Rząd planuje kontrofensywę, żołnierze uciekają za granicę. Talibowie nie zwalniają tempa

Po walkach z talibami do Tadżykistanu uciekło w nocy z niedzieli na poniedziałek ponad tysiąc afgańskich żołnierzy - poinformował tadżycki Państwowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego. Afgańskie siły rządowe planują kontrofensywę w północnych prowincjach po zajęciu tego terytorium przez talibów.

Według tadżyckich służb bezpieczeństwa, cytowanych przez media, "1037 żołnierzy afgańskich sił rządowych wycofało się na terytorium Tadżykistanu, by ratować się po starciach zbrojnych z talibami". "Bojownicy talibscy przejęli pełną kontrolę" nad sześcioma powiatami w prowincji Badachszan w północno-wschodnim Afganistanie, który ma 910-kilometrową granicę z Tadżykistanem. Od końca czerwca talibowie zajęli najważniejszy posterunek graniczny z Tadżykistanem i inne przejścia prowadzące do tego kraju, a także powiaty prowadzące do dużego afgańskiego miasta Kunduz na północy.