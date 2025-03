Grupa kilkudziesięciu Afganek, które w ubiegłym roku rozpoczęły studia w Omanie, stoi przed groźbą deportacji. Kobiety miały pozostać poza Afganistanem do co najmniej 2028 roku. Ostatnie cięcia w USAID doprowadziły jednak do wcześniejszego zakończenia ich stypendium. Powrót do kraju wiąże się dla nich z możliwością prześladowań. Apelują one do organizacji międzynarodowych o pomoc i umożliwienie im pozostania za granicą. Jak podkreślają, w przypadku części z nich jest to "sprawą życia i śmierci".