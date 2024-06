Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka powiedział w środę w Kijowie, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej "przyniesie Polsce jedynie korzyści". Minister ocenił, że rola Polski jest istotna w procesie przyłączania Ukrainy do UE między innymi ze względu na doświadczenie własnych negocjacji w tej sprawie.

Polski polityk wraz z niemiecką minister do spraw europejskich Anną Luehrmann odwiedził Kijów na zaproszenie ukraińskiej wicepremier do spraw integracji z UE i NATO Olhy Stefaniszynej. Spotkali się w ramach formatu "Trójkąt Weimarski plus Ukraina" w związku z decyzją o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE. Francja była reprezentowana przez ambasadora.