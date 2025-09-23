"ONZ po prostu nie działa". Trump o "pustych słowach"

Trump: ONZ po prostu dla nas nie działa Źródło: Reuters

Po południu we wtorek rozpoczęła się 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent USA Donald Trump przekonywał, że po powrocie na urząd udało mu się zakończyć siedem wojen, a |niestety we wszystkich przypadkach ONZ nawet nie próbował pomóc".

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - mówił.

Dodał, że w pewny momencie "uświadomił sobie, że ONZ po prostu dla nas nie działa". - Jaki jest w ogóle cel istnienia ONZ? ONZ ma taki ogromny potencjał, zawsze to mówiłem. Ma ogromny potencjał, ale nawet nie zbliża się do tego, żeby z niego korzystać. W większości przypadków wszystko, co ONZ robi, to bardzo mocne słowa, których nigdy się nie trzyma - komentował.

Jego zdaniem są to "puste słowa". - A puste słowa nie rozwiązują problemu z wojną. Jedyne, co wojnę rozwiązuje, to działania - dodał Trump.

- Wszyscy mówią, że powinienem dostać Pokojową Nagrodę Nobla za każdą z tych rzeczy. Ale dla mnie prawdziwą nagrodą byliby synowie i córki, którzy dorastają z ojcami i matkami. Bo miliony ludzi giną w tych strasznych i potwornych wojnach. Mnie nie chodzi o nagrody, chodzi mi o ratowanie ludzi - dodał.

"Świat brutalnej siły, czy świat praw"?

Debatę otworzył zaś sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres, a po nim głos zabrała przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego, była szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock.

Guterres ostrzegł, że zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych są zagrożone, a filary pokoju uginają się pod ciężarem bezkarności. Stwierdził, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybieramy "świat brutalnej siły, czy świat praw".

- Suwerenne państwa są najeżdżane, głód używany jako broń, dym unosi się znad bombardowanych miast, gniew narasta w rozbitych społeczeństwach, podnosi się poziom mórz - wyliczał.

Ocenił też, że "nic nie usprawiedliwia" ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku, ale rownież "nic nie usprawiedliwia zbiorowej kary dla Palestyńczyków i systematycznego niszczenia Gazy". Wezwał do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a także w Ukrainie.

"Antydemokratyczne siły starają się ograniczyć nasze wolności"

Jako pierwszy z liderów tradycyjnie wystąpił prezydent Brazylii - obecnie Luiz Inacio Lula da Silva. Praktyka ta sięga początków ONZ, przełomu lat 40. i 50. Wtedy to żaden z krajów nie kwapił się do otwierania posiedzenia, a Brazylia kilkukrotnie zgłosiła się do tej roli sama. Utarty zwyczaj funkcjonuje - z kilkoma wyjątkami - od 1955 roku.

Jak mówił brazylijski prezydent, "to powinien być czas świętowania dla Narodów Zjednoczonych". Wskazywał, że "ONZ symbolizuje najwyższe wyrażenie aspiracji dla pokoju i dobrobytu". - Dzisiaj jednakże ideały, które inspirowały założycieli (...), są atakowane jak nigdy wcześniej - ocenił. Mówił, że "organizacje są atakowane", pojawiają się "ciągłe ustępstwa na rzecz silniejszych". - Ataki na suwerenność, arbitralne sankcje i jednostronne interwencje stają się nową rzeczywistością - dodał.

- Autorytaryzm rośnie siłę, gdy nie dajemy rady działać w obliczu aktów arbitralnych, gdy społeczność międzynarodowa nie daje rady bronić pokoju, suwerenności oraz rządów prawa. Konsekwencje są tragiczne dla całego świata - kontynuował, dodając, że "antydemokratyczne siły starają się podporządkować sobie instytucje i ograniczyć nasze wolności".

Co powie Trump? Rubio: rzuci wyzwanie

Jako drugi - również zgodnie z tradycją, jako gospodarz - występuje prezydent USA Donald Trump.

Jeszcze przed startem posiedzenia amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział w wywiadzie dla Fox News, że Trump podczas wystąpienia rzuci wyzwanie ONZ, aby znalazła swój "sens, cel i użyteczność jako organizacja".

- Ponieważ wydaje się, że ONZ nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a całkiem nieźle radzi sobie z wydawaniem dużych pieniędzy - dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała na X, że "będzie to jedno z jego (Trumpa - red.) najważniejszych przemówień na temat polityki zagranicznej". "Świat zobaczy, jak wygląda amerykańska siła. Globaliści zostaną ostrzeżeni" - dodała.

