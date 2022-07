Emmanuel Macron: antysemityzm się nie skończył

Macron przemawiał na inauguracji pomnika w centrum miasta Pithiviers, około 100 km na południe od Paryża. Pithiviers był drugim co do wielkości obozem przejściowym i punktem deportacyjnym we Francji dla Żydów po Drancy.

80. rocznica największej łapanki Żydów

W dniach 16-17 lipca 1942 roku we Francji niemal 13 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, w tym ponad 4 tys. dzieci, zatrzymano, wysłano do zimowego welodromu Vel d'Hiv w Paryżu, a potem do obozów koncentracyjnych na obszarze kontrolowanym przez III Rzeszę. Było to największe masowe zatrzymanie ludności żydowskiej przez policję francuską we współpracy z nazistowskimi okupantami.