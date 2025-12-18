W tirze pękła opona, kierowca nie żyje

Do zdarzenia doszło w środę (17 grudnia) po godzinie 21 w Zarszynie w powiecie sanockim.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 42-letni kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo, jechał w kierunku Sanoka. W pewnym momencie doszło do rozerwania jednej z opon w pojeździe, kierujący utracił panowanie nad samochodem i zjechał z drogi, gdzie volvo przewróciło się na bok" - zrelacjonowała aspirant sztabowa Anna Oleniacz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
W wyniku zdarzenia kierujący, 42-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia i apelują do kierowców o bezpieczną jazdę.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sanoku