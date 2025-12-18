Logo strona główna
Rzeszów

W tirze pękła opona, kierowca nie żyje

Kierowca tira nie przeżył wypadku
Do zdarzenia doszło w powiecie sanockim
Źródło: Google Maps
Nie udało się uratować życia 42-letniego mężczyzny, który, kierując tirem, wjechał do rowu w Zarszynie (woj. podkarpackie). Jak ustaliła policja, w pojeździe pękła opona, po czym tir zjechał z drogi i przewrócił się na bok.

Do zdarzenia doszło w środę (17 grudnia) po godzinie 21 w Zarszynie w powiecie sanockim.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 42-letni kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo, jechał w kierunku Sanoka. W pewnym momencie doszło do rozerwania jednej z opon w pojeździe, kierujący utracił panowanie nad samochodem i zjechał z drogi, gdzie volvo przewróciło się na bok" - zrelacjonowała aspirant sztabowa Anna Oleniacz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Kierowca tira nie przeżył wypadku
Kierowca tira nie przeżył wypadku
Źródło: KPP w Sanoku

W wyniku zdarzenia kierujący, 42-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia i apelują do kierowców o bezpieczną jazdę.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sanoku

