Rzeszów

Uciekał lawetą, troje nastolatków nie żyje. Jest decyzja o areszcie

19 0139 AVI PARIS_08-19_00-12-190140-0048
Prokuratura o wypadku, w którym zginęło troje nastolatków
Źródło: TVN24
Kierujący lawetą nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z seatem. Zginęło troje nastolatków. 43-latek usłyszał zarzuty i został aresztowany.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w miejscowości Grochowe w powiecie mieleckim. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mielcu.

Prokuratura wnioskowała do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Sąd do wniosku się przychylił.

Jak informował wcześniej Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, której podlega mielecka prokuratura, z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że Artur C. nie zatrzymał się do kontroli policyjnej, mimo wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, i zaczął uciekać przed policją.

- Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mielcu podjęli w miejscowości Grochowe próbę zatrzymania kierowcy pojazdu ciężarowego typu laweta marki Mercedes, którego styl i technika jazdy wskazywały, że może znajdować się pod wpływem alkoholu - przekazał prokurator.

"Tragiczny bilans" długiego weekendu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tragiczny bilans" długiego weekendu

Polska

19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz 18-letni chłopak nie żyją

W trakcie jazdy ze znaczną prędkością, na skrzyżowaniu miejscowości Trześń-Grochowe uderzył w seata toledo, jadącego prawidłowo drogą z pierwszeństwem przejazdu. W wyniku uderzenia samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w betonowy słup energetyczny, który złamał się i przewrócił na auto. Jadące nim trzy osoby zginęły na miejscu: 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz 18-letni chłopak, obywatel Niemiec.

- Po zderzeniu kierowca lawety opuścił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Po przebiegnięciu około 200 metrów został zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy policji - przekazał prokurator Dubiel.

Przeprowadzone na miejscu badanie na zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę lawety, wykazało prawie półtora promila. Pobrano od niego również krew do badań na zawartość środków odurzających i substancji psychotropowych.

Przebadano także policjantów, którzy prowadzili pościg za kierowcą lawety. Byli trzeźwi.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zarzuty za wypadek i nie tylko

Jak poinformował prokurator Dubiel, 43-letni Artur C. usłyszał zarzuty: spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, mimo że już został prawomocnie skazany za podobny czyn, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej.

W czasie przesłuchania Artur C. przyznał się do tych zarzutów. Odmówił jednak składania wyjaśnień.

Prokuratura postawiła mu jeszcze jeden zarzut, niezwiązany z wypadkiem - kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia i naruszenia nietykalności cielesnej członka rodziny. Do tego zarzutu mężczyzna się nie przyznał.

Konrad Włoszczyzna, szef Prokuratury Rejonowej w Mielcu przekazał, że podejrzanemu grozi kara łączna do 30 lat więzienia.

Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop/ tam

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWypadkiDrogi w PolscePodkarpacieProkuratura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica