Rzeszów

17-latek podczas ucieczki uszkodził dwa radiowozy 

17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
17-latek uciekał przed policjantami, uszkodził dwa radiowozy
Źródło: KPP Przeworsk
Do pięciu lat więzienia grozi 17-letniemu kierowcy, który został zatrzymany po policyjnym pościgu w miejscowości Wierzbna (Podkarpackie). Nastolatek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Tysiąclecia w Przeworsku. Policjanci ruchu drogowego podjęli interwencję wobec kierującego pojazdem marki BMW, który nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Rozpoczął ucieczkę.

"Funkcjonariusze natychmiast poinformowali oficera dyżurnego o zaistniałej sytuacji i ruszyli w pościg. Pojazd poruszał się z dużą prędkością w kierunku miejscowości Wierzbna. W trakcie próby skrętu kierujący doprowadził do czołowego zderzenia z jednym z policyjnych radiowozów, a następnie - wykonując manewr cofania - uderzył w drugi radiowóz znajdujący się za nim" - poinformowała policja.

17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
Źródło: KPP Przeworsk

Po doprowadzeniu do zderzenia z radiowozami 17-latek wysiadł ze swojego auta i próbował dalej uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy.

17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
Źródło: KPP Przeworsk

Jak ustalili policjanci kierowca to 17-letni mieszkaniec gminy Kańczuga. "Mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Dodatkowo samochód, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu" - przekazała policja.

Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowanych funkcjonariuszy do szpitala.

Zatrzymany został doprowadzony do przeworskiej jednostki, gdzie osadzono go w policyjnej izbie zatrzymań. Prokuratura rejonowa zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

17-latek został zatrzymany przez policję
17-latek został zatrzymany przez policję
Źródło: KPP Przeworsk
TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Przeworsk

Policja Podkarpackie Wypadek Prawo jazdy
