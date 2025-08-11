17-latek podczas ucieczki uszkodził dwa radiowozy 

17-latek uciekał przed policjantami, uszkodził dwa radiowozy Źródło: KPP Przeworsk

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Tysiąclecia w Przeworsku. Policjanci ruchu drogowego podjęli interwencję wobec kierującego pojazdem marki BMW, który nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Rozpoczął ucieczkę.

"Funkcjonariusze natychmiast poinformowali oficera dyżurnego o zaistniałej sytuacji i ruszyli w pościg. Pojazd poruszał się z dużą prędkością w kierunku miejscowości Wierzbna. W trakcie próby skrętu kierujący doprowadził do czołowego zderzenia z jednym z policyjnych radiowozów, a następnie - wykonując manewr cofania - uderzył w drugi radiowóz znajdujący się za nim" - poinformowała policja.

Po doprowadzeniu do zderzenia z radiowozami 17-latek wysiadł ze swojego auta i próbował dalej uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy.

Jak ustalili policjanci kierowca to 17-letni mieszkaniec gminy Kańczuga. "Mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Dodatkowo samochód, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu" - przekazała policja.

Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował poszkodowanych funkcjonariuszy do szpitala.

Zatrzymany został doprowadzony do przeworskiej jednostki, gdzie osadzono go w policyjnej izbie zatrzymań. Prokuratura rejonowa zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

17-latek został zatrzymany przez policję Źródło: KPP Przeworsk