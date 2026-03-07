Spłonęła willa w dawnym rządowym ośrodku Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Ponad 50 strażaków, 13 zastępów straży pożarnych, gasiło w sobotę pożar jednego z obiektów wypoczynkowych w Trójcy w województwie podkarpackim. Informację o jego wybuchu otrzymali około godziny 11.30.

Spłonęła jedna z willi dawnego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Obiekt, który objął pożar, to jedna z ocalałych willi dawnego, z czasów PRL, Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego (oddanego do użytku 16 grudnia 1973 r.), włączonego do rządowego kompleksu Ośrodka Rady Ministrów w Arłamowie, w którym gościli ówcześni dygnitarze, m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Valéry Giscard 'Estaing, czy Josip Broz-Tito.

Siedem osób ewakuowało się samych

- W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się siedem osób. Dwóm z nich ratownicy medyczni udzielili pomocy - przekazał st. bryg. Betleja.

Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Dodał, że trwa gaszenie ognia, a akcja może potrwać jeszcze kilka najbliższych godzin. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane.

Źródło: Google Maps

Opracowała Natalia Grzybowska /tok