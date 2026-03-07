Logo strona główna
Spłonęła willa w dawnym rządowym ośrodku

Pożar obiektu wypoczynkowego w Trójcy
Spłonęła willa w dawnym rządowym ośrodku
Źródło: KPP Ustrzyki Dolne
W drewnianej willi należącej niegdyś do kompleksu rządowego w Arłamowie wybuchł w sobotę pożar. Siedem osób opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem służb. W akcji gaśniczej w Trójcy (woj. podkarpackie) brało udział ponad 50 strażaków. Trwa dogaszanie.

Ponad 50 strażaków, 13 zastępów straży pożarnych, gasiło w sobotę pożar jednego z obiektów wypoczynkowych w Trójcy w województwie podkarpackim. Informację o jego wybuchu otrzymali około godziny 11.30.

Spłonęła jedna z willi dawnego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego
Spłonęła jedna z willi dawnego Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego
Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Obiekt, który objął pożar, to jedna z ocalałych willi dawnego, z czasów PRL, Ośrodka Łowiecko-Wypoczynkowego (oddanego do użytku 16 grudnia 1973 r.), włączonego do rządowego kompleksu Ośrodka Rady Ministrów w Arłamowie, w którym gościli ówcześni dygnitarze, m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Valéry Giscard 'Estaing, czy Josip Broz-Tito.

Siedem osób ewakuowało się samych

- W momencie, gdy na miejsce przyjechali strażacy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się siedem osób. Dwóm z nich ratownicy medyczni udzielili pomocy - przekazał st. bryg. Betleja.

Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin
Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin
Źródło: KPP Ustrzyki Dolne

Dodał, że trwa gaszenie ognia, a akcja może potrwać jeszcze kilka najbliższych godzin. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ustrzyki Dolne

PożaryStraż pożarnaPodkarpacie
