Rzeszów Zerwał linię energetyczną i odleciał. Zgłosił się na policję Oprac. Michał Malinowski |

Tarnobrzeg Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KPP Tarnobrzeg

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Jak poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Wilk z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, mężczyzna jest mieszkańcem powiatu tarnowskiego.

- Są z nim wykonywane czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia - przekazała policjantka.

Zerwana linia energetyczna

Do zdarzenia doszło przed godziną 15 w poniedziałek na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu, w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol. Zerwana linia nie była pod napięciem i nikt nie ucierpiał.

Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał.

To był cywilny śmigłowiec Robinson Źródło zdjęcia: KPP Tarnobrzeg

Wiadomo, że był to cywilny śmigłowiec Robinson zarejestrowany we Włoszech.