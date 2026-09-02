Zerwał linię energetyczną i odleciał. Zgłosił się na policję
Jak poinformowała młodszy aspirant Agnieszka Wilk z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, mężczyzna jest mieszkańcem powiatu tarnowskiego.
- Są z nim wykonywane czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia - przekazała policjantka.
Zerwana linia energetyczna
Do zdarzenia doszło przed godziną 15 w poniedziałek na ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu, w pobliżu Zakładów Chemicznych Siarkopol. Zerwana linia nie była pod napięciem i nikt nie ucierpiał.
Ze zgłoszenia wynikało, że pilot wylądował, jednak po chwili odleciał.
Wiadomo, że był to cywilny śmigłowiec Robinson zarejestrowany we Włoszech.
Źródło: tvn24.pl