Rzeszów

Wysoko postawiony policjant na szkoleniu, wcześniej pił alkohol. Są konsekwencje

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Stalowa Wola na Podkarpaciu
Źródło: Google Earth
Na szkoleniu dla funkcjonariuszy pełniących obowiązki negocjatorów policyjnych zjawił się policjant pod wpływem alkoholu - taką informację otrzymaliśmy na Kontakt24. Funkcjonariusz to zastępca komendanta powiatowego policji w Stalowej Woli (Podkarpacie). Jak informuje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zastępca komendanta został odwołany ze stanowiska, wszczęto też postępowanie dyscyplinarne.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o incydencie otrzymaliśmy na Kontakt24. Wynikało z niej, że zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji ze Stalowej Woli podczas szkolenia policyjnych negocjatorów był pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje dla zastępcy komendanta

Zapytaliśmy o te doniesienia zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Nadkomisarz Ewelina Wrona potwierdziła, że doszło do takiej sytuacji i dodała, że szkolenie zostało zorganizowane na obiekcie zewnętrznym. Przekazała, że funkcjonariusz miał w organizmie około 0,50 mg/l. To nieco ponad promil.

"W związku z jego negatywnym zachowaniem, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odwołał go z zajmowanego stanowiska i przeniósł do swojej dyspozycji. Wobec niego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia" - poinformowała Wrona.

Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

AlkoholPolicjawojewództwo podkarpackiePodkarpacieStalowa Wola
