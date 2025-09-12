Wysoko postawiony policjant na szkoleniu, wcześniej pił alkohol. Są konsekwencje

Stalowa Wola na Podkarpaciu Źródło: Google Earth

Pierwszą informację o incydencie otrzymaliśmy na Kontakt24. Wynikało z niej, że zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji ze Stalowej Woli podczas szkolenia policyjnych negocjatorów był pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje dla zastępcy komendanta

Zapytaliśmy o te doniesienia zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Nadkomisarz Ewelina Wrona potwierdziła, że doszło do takiej sytuacji i dodała, że szkolenie zostało zorganizowane na obiekcie zewnętrznym. Przekazała, że funkcjonariusz miał w organizmie około 0,50 mg/l. To nieco ponad promil.

"W związku z jego negatywnym zachowaniem, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie odwołał go z zajmowanego stanowiska i przeniósł do swojej dyspozycji. Wobec niego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia" - poinformowała Wrona.