Rzeszów Ogromny pożar w sanockim skansenie. Prokuratura o pierwszych ustaleniach Martyna Sokołowska |

Pożar w sanockim skansenie. Spłonęły trzy obiekty Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Śledztwo wszczęła w poniedziałek, 17 sierpnia, Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 163 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za popełnienie tego czynu grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazała nam prokurator rejonowa Izabela Jurkowska-Hanus, w niedzielę na miejscu pożaru pracował biegły z zakresu pożarnictwa pod nadzorem prokuratora. - Z ustaleń eksperta, który pracował na miejscu zdarzenia, wynika, że na obecną chwilę nic nie wskazuje na celowe podpalenie - powiedziała prokurator.

Pożar w sanockim skansenie. Spłonęły trzy obiekty Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP Pożar skansenu w Sanoku Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Na pełną, pisemną opinię eksperta trzeba będzie poczekać kilka tygodni.

Trwa również szacowanie strat poniesionych w wyniku pożaru. Śledczy będą przesłuchiwać świadków, analizować zabezpieczone nagrania.

W poniedziałek na miejsce zdarzenia wrócili prokurator, policja, biegły sądowy i straż pożarna. Służby uzupełniają dokumentację niezbędną do ustalenia przyczyn pożaru.

Pożar w sanockim skansenie. Spłonęły trzy obiekty

Do pożaru w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zgłoszenie strażacy otrzymali krótko po godz. 1. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W akcji uczestniczyło 27 jednostek i blisko 140 strażaków.

- Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce, pożarem objęty był już cały budynek drewnianego kościoła św. Mikołaja oraz zagrożone były budynki znajdujące się w bliskiej odległości, to jest około 10 drewnianych budynków znajdujących się w promieniu około 50 metrów - zrelacjonował starszy kapitan Paweł Giba, oficer prasowy KP PSP w Sanoku.

Dodał, że w pierwszej kolejności strażacy zastosowali prądy gaśnicze w celu ochrony zagrożonych budynków, ponieważ kościół był już całkowicie objęty pożarem. Jak powiedział, ogień z kościoła objął dwa budynki - Chałupę z Niebocka i stodołę - które uległy uszkodzeniu. Pozostałe zagrożone budynki udało się uratować.

Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku Pożar kościoła pw. św. Mikołaja w sanockim skansenie Źródło zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Adamczyk/KP Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku

XVII-wieczny zabytkowy kościółek z Bączala Dolnego spłonął doszczętnie wraz z wyposażeniem - zabytkowymi organami, ołtarzami i dziełami sztuki sakralnej. Ocalał jedynie drewniany krzyż, który stał przed kościołem.

- Dla nas jest to niepowetowana strata. Jeden z najstarszych kościołów nie tylko na Podkarpaciu, ale i w Polsce, nasza perła uległa dzisiejszej nocy całkowitemu zniszczeniu - mówił w niedzielę podczas spotkania z dziennikarzami Marcin Krowia, dyrektor sanockiego skansenu. Podziękował straży pożarnej, policji oraz pracownikom skansenu za profesjonalizm, dzięki któremu udało się możliwie zminimalizować straty.

Pożar wpłynął na działalność muzeum. Placówka odwołała najbliższą imprezę plenerową "Karpaty Zaklęte w Dźwięki", zaplanowaną na najbliższą niedzielę. W niedzielę nie odbyła się także giełda karpacka i finałowa impreza kończąca festiwal "Karpackie Zwierciadło Kultur".

To drugi tak duży pożar w historii sanockiego skansenu. Do pierwszego doszło w 1994 roku. Jak czytamy na stronie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w ciągu kilkunastu minut ogień strawił 15 obiektów, w których z dymem poszło 1324 unikalnych eksponatów. Za prawdopodobną przyczynę pożaru uznano wówczas celowe podpalenie.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powstało w 1958 r. i jest jednym z największych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Na jego terenie odtworzono tradycyjne wsie i miasteczko, prezentując architekturę, wyposażenie domów, rzemiosło i kulturę mieszkańców południowo-wschodniej Polski.

Wśród najważniejszych obiektów znajdują się trzy cerkwie greckokatolickie, zrekonstruowana synagoga z Połańca oraz spalony kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego. Na terenie skansenu są także zagrody, chałupy, budynki gospodarcze, szkoła, karczmy, kuźnie, młyny, wiatraki i obiekty związane z przemysłem naftowym. Ważną częścią muzeum jest również galicyjski rynek.