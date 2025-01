91-latka uratowała wnuczkę, sama zginęła. Prokuratura wszczęła śledztwo  

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (30 grudnia) przed godziną 13, w bloku w mieszkaniu na parterze przy ulicy Osmańskiego w Rzeszowie. Jeden z sąsiadów usłyszał krzyki i płacz dziecka, zobaczył, że z mieszkania wydobywa się dym i ogień. Podszedł do okna, odebrał z rąk 91-latki dziecko. Kobiety nie udało się uratować. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Trafił tam też mężczyzna, który jej pomógł.