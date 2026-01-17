Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca

Rzeszów Źródło: Google Earth

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 49-letniego mieszkańca Rzeszowa. Mężczyzna 13 styczna wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Nieznane też było jego miejsce pobytu.

Działania poszukiwawcze zakończyły się w poniedziałek, po godz. 14. Jeden z policjantów, podczas penetracji terenu Lisiej Góry, w miejscu zadrzewionym, trudno dostępnym, zauważył zwłoki mężczyzny. Okazał się nim zaginiony 49-latek.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych.

