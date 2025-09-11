Jest tęgi, ma wąsy, napadł na kobietę. Szuka go policja

Rzeszów Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 29 kwietnia około godziny 12.30 w Rzeszowie na ul. Jarowej. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Rzeszowie sprawca, w rejonie ścieżki rowerowej nad Wisłokiem, napadł na biegnącą kobietę i dopuścił się wobec niej "innej czynności seksualnej".

Biegły z zakresu kryminalistyki sporządził portret pamięciowy sprawcy. Policja szuka mężczyzny w wieku około 35-40 lat, o tęgiej budowie ciała, krótko ściętych włosach, z wąsami. Sprawca ubrany był w krótkie spodenki, szarą koszulkę i sportowe buty.

Poszukiwany mężczyzna Źródło: KMP Rzeszów

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat. "Każdej osobie zapewniamy anonimowość" - podkreślili funkcjonariusze.

Zgłaszać można się osobiście przychodząc na komisariat na ul. Wołyńskiej 1, zadzwonić pod numer telefonu 47 821 35 10 lub 47 821 35 32 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: kp2.rzeszow@rz.policja.gov.pl.

Można także zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub przekazać informacje na numer alarmowy 112.