Rzeszów Piotr Pytel oficjalne ułaskawiony. Jest postanowienie sądu Oprac. Damian Nowicki |

Piotr Pytel ułaskawiony. "To gorzkie zwycięstwo" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek, 21 września przed godz. 9 Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał oficjalne postanowienie o ułaskawieniu Piotra Pytla, na które czekał od lat. W rzeszowskim sądzie odebrał je osobiście. To koniec wieloletniej batalii prawnej wokół niesłusznego skazania mężczyzny, który spędził 22 lata w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił.

Piotr Pytel opuścił Zakład Karny w Rzeszowie w czerwcu br. Mężczyzna został skazany w 2006 roku przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie Ecateriny I. W toku późniejszego postępowania polskiej prokuratury wykazano, że to nie on popełnił tę zbrodnię.

- Do tej pory nie bardzo wierzę w to, że tu jestem. Ale jestem - relacjonował mężczyzna, gdy opuszczał więzienie.

Historia ułaskawienia Piotra Pytla

Piotr Pytel jest jedną z osób ułaskawionych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Mężczyzna został skazany za morderstwo, którego nie popełnił. Jego historię opowiedział reporter Maciej Zalewski w materiale "Osadzony. Podwójna rzeczywistość" w TVN24+.

W rozmowie z reporterem TVN24 Mateuszem Półchłopkiem opisał, jak dowiedział się o decyzji prezydenta. - Mój przyjaciel Mateusz zadzwonił, później zadzwonił adwokat, że są trzy osoby ułaskawione i jedną z tych trzech osób na pewno jestem ja - mówił.

- Chciałem serdecznie podziękować panu prezydentowi za to, że podarował mi życie. Za jego odwagę, męstwo i mądrość w podejmowaniu tej decyzji - powiedział. - Równocześnie chciałem podziękować panu ministrowi Waldemarowi Żurkowi, pani wiceminister Marii Ejchart i pani Ewie Wrzosek, które wykonały tytaniczną pracę na moją rzecz - wymieniał.

To Waldemar Żurek w połowie lipca skierował do Nawrockiego wniosek u ułaskawienie Pytla. Jak podkreśliła wtedy rzeczniczka Prokuratury Krajowej, stało się to "mimo wcześniejszych trzech odmów jego ułaskawienia".