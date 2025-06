Miał 16 lat, gdy ranił nożem 12-letnią Anastazję. Zapadł wyrok

Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie o skierowaniu 16-latka podejrzanego o atak na 12-latkę do schroniska dla nieletnich (materiał z 16.11.2023) Źródło: TVN24

Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie zapadł we wtorek nieprawomocny wyrok w sprawie usiłowania zabójstwa 12-letniej Anastazji. Na ławie oskarżonych zasiadał Kyryło H., 18-latek, który blisko dwa lata temu zaatakował dziewczynkę nożem. Oboje są obywatelami Ukrainy.

Anastazja, raniona kilka razy w szyję i głowę, straciła wzrok w lewym oku.

Kyryło H. nieprawomocnie skazany

Sąd uznał, że Kyryło H. jest winny usiłowania zabójstwa i wymierzył mu za to wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Do tej kary wlicza się okres, który nastolatek spędził w areszcie od 14 października 2023 roku. To oznacza, że ma pozostać za kratami jeszcze przez ponad 9 lat.

Rzeszowski sąd orzekł również wobec młodego mężczyzny ośmioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Czas ten będzie liczył się od momentu wyjścia przez H. z więzienia.

Oprócz tego sąd orzekł odszkodowanie w wysokości 60 tysięcy złotych dla pokrzywdzonej. Odstąpił jednak od obciążania 18-latka kosztami sądowymi, bo nie posiada on żadnych dochodów.

Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura, która domagała się wobec oskarżonego kary 12 lat więzienia, nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej apelacji. Spytaliśmy obrońcy oskarżonego o to, czy będzie odwoływał się od wyroku, jednak nie otrzymaliśmy na razie odpowiedzi.

Anastazja była przypadkową ofiarą

W październiku 2023 r. 16-letni wówczas Kyryło H. zaatakował na ulicy 12-letnią Anastazję i zadał jej nożem kilka ciosów w szyję i głowę. Dziewczynka przeszła kilka operacji, ale na jedno oko nie widzi.

Zarówno poszkodowana, jak i napastnik są obywatelami Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji mieszkają w tym samym bloku w Rzeszowie, ale się nie znali i Anastazja była przypadkową ofiarą.

Kyryło H. został zatrzymany dzień po ataku. Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do popełnienia czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Na późniejszym etapie postępowania przyznał się do postawionych mu zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia, ale po uzupełnieniu prokuratorskich zarzutów oświadczył, że nie wie, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu.

W schronisku dla nieletnich sprawiał problemy

W chwili popełnienia przestępstwa Kyryło H. był niepełnoletni, dlatego w grudniu 2023 roku trafił do schroniska dla nieletnich w warunkach wzmożonego nadzoru wychowawczego. Sprawiał problemy i po osiągnięciu pełnoletności został przeniesiony do aresztu.

Został przebadany przez biegłych, którzy uznali, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny.

Kyryło H. nie był wcześniej karany.