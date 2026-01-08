Rzeszów Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Targową w Rzeszowie. Jak wstępnie ustaliła policja, kierowca vana jechał prawym pasem ruchu alei Piłsudskiego w kierunku ulicy Lwowskiej. Mężczyzna nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie, gdzie zderzył się z osobową toyotą.

Mł. asp. Joanna Banaś z biura prasowego podkarpackiej policji przekazała, że rodząca pasażerka została przewieziona do szpitala. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, obaj kierujący byli trzeźwi.

