Firma senatora działała przy zakładzie karnym. Śledztwo prokuratury

Przy rzeszowskim więzieniu powstała hala produkcyjna, w której miało pracować kilkuset więźniów. Finalnie było ich trzydziestu. Wybudowano ją w ramach rządowego programu za publiczne pieniądze, a wynajęła ją firma należąca do senatora Suwerennej Polski Mieczysława Golby. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, do jego prowadzenia wyznaczono Prokuraturę Okręgową w Kielcach.

Śledztwo dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw polegających na przekraczaniu uprawnień i niedopełnianiu obowiązków, w tym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Jak podaje prokuratura, dopuścić się tego mieli funkcjonariusze publiczni z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakładu Karnego w Rzeszowie. Do przestępstw miało dochodzić w okresie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 3.09.2024 r.

Jak przekazali śledczy, teraz kompletowany będzie materiał dowodowy w postaci przede wszystkim zeznań świadków i dalszej dokumentacji. "Po zebraniu materiału dowodowego poddany zostanie on ocenie przez prokuratora w celu ustalenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to kto jest jego sprawcą" – zapowiada prokuratura.

Śledztwo po reportażu

Co na to przedstawiciele poprzedniej władzy? - Wierzę tutaj panu senatorowi (Golbie - red.), że nie było absolutnie żadnego nagięcia przepisów czy złamania przepisów - komentuje Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceminister sprawiedliwości.

Co zakładał program PiS?

Uruchomiony za rządów PiS program pracy więźniów zakładał, że miejsca pracy dla skazanych - hale produkcyjne czy magazyny - powstaną z pieniędzy publicznych. Wynajmą je przedsiębiorcy, tam zatrudnią więźniów, a od państwa dostaną zwrot części kosztów ich wynagrodzeń. Założenie jest słuszne, ale obecne władze twierdzą, że w programie doszło do "całego szeregu nadużyć". Chodzi między innymi o to, że choć byli inni chętni, to do Zakładu Karnego w Rzeszowie weszła firma polityka dawnej Solidarnej Polski, obecnie PiS.