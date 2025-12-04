Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

W rękach 16-latka wybuchł telefon. Osiem osób w szpitalu

Atak na zespół ratowników medycznych w Namysłowie
Ropczyce (Podkarpacie)
Źródło: Google Earth
Interwencja strażaków w internacie w Ropczycach na Podkarpaciu. Osiem osób zostało przetransportowanych do szpitala po tym, jak w nocy w rękach 16-latka wybuchł telefon.

Do zdarzenia doszło w czwartek (4 grudnia) w nocy w jednym z pokoi internatu Zespołu Szkół w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej. Jak w rozmowie z tvn24.pl przekazał brygadier Bogusław Drozd, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, 40 minut po północy strażacy zostali powiadomieni, że w internacie doszło do wybuchu telefonu komórkowego.

Osiem osób przewieziono do szpitala

- Jedna osoba została poszkodowana - miała obrażenia rąk. Siedem innych zgłaszało złe samopoczucie, wszystkie osiem osób zostało przetransportowanych do szpitala - powiedział nam Drozd. To nastolatkowie w wieku od 16 do 18 lat.

Jak dodał, z budynku - ze względu na zadymienie - jeszcze przed przybyciem na miejsce straży pożarnej ewakuowały się pozostałe osoby, w sumie 41. - Budynek został przewietrzony, strażacy specjalnymi miernikami gazowymi sprawdzili jakość powietrza w pomieszczeniach, aby wykluczyć obecność niebezpiecznych gazów. Nie było zagrożenia, mieszkańcy mogli więc wrócić do swoich pokoi - zrelacjonował strażak.

Jak powiedziała nam młodsza aspirant Agnieszka Olszowy-Szydło z policji w Ropczycach, telefon wybuchł w rękach 16-latka, gdy go używał.

Pierwszą informację o zdarzeniu podało Polskie Radio Rzeszów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybuch podczas lekcji. Eksplodował telefon ucznia

Wybuch podczas lekcji. Eksplodował telefon ucznia

Olsztyn
Chwile grozy podczas lekcji. "Plecak samoistnie przemieścił się po sali"

Chwile grozy podczas lekcji. "Plecak samoistnie przemieścił się po sali"

Lublin
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PodkarpacieRopczyceStraż pożarnaPolicja
Czytaj także:
imageTitle
Szokujący wynik hitu mistrzostw świata. "Historyczne upokorzenie"
EUROSPORT
GettyImages-2248949821
Kataklizm uwięził turystki na wyspie. Brakuje im wody i jedzenia
Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu
Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami
METEO
W czasie ucieczki uderzył w radiowóz
Pościg za 24-latkiem. Zaatakował gazem policjanta, uszkodził dwa radiowozy
Lubuskie
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"
Wyrok sądu
Zabójstwo, rabunek i przełom po latach. Dwóch seniorów skazanych, trzeci zmarł
Wrocław
Akcja przeciwko pedofilom. Stu zatrzymanych
Akcja policji wymierzona w pedofilów. Ponad stu zatrzymanych
Polska
Sekretarz handlu Howard Lutnick
"Jeśli wydarzy się ta szalona rzecz". Sekretarz handlu USA komentuje
BIZNES
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Polski mistrz świata czekał na ten moment 963 dni
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
WARSZAWA
Putin, Witkoff
Putin wrócił do niechlubnej tradycji. Jego człowiek musiał czymś zająć gości
shutterstock_1485986663
Zwolnili ją za unikanie pracy. Kłopot z nagraniem
BIZNES
imageTitle
Koniec słynnego małżeństwa. Pozew o rozwód złożony
EUROSPORT
imageTitle
Spektakularny blok w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
imageTitle
Tu Kot odzyskał wiarę w siebie
EUROSPORT
TUSK NAWROCKI
Jak zaczął się konflikt prezydenta z rządem? Minister wskazał "ten moment"
Polska
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
Rzeszów
Miało dojść do błędu w sztuce lekarskiej
Składka do likwidacji, ma być podatek. Nowy pomysł
BIZNES
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji
Polska
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki
WARSZAWA
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
METEO
Henry Cuellar
Trump ułaskawił polityka opozycji i jego żonę. "Możesz spać spokojnie"
Zbigniew Boniek z niepokojem czeka na pierwszy mecz barażowy polskiej kadry
Boniek obawia się najgorszego. "To byłaby porażka społeczna"
Rafał Kazimierczak
Na swym oficjalnym profilu na Facebooku Azarow napisał, że potrzebuje kilku dni odpoczynku
Były premier Ukrainy i jego asystentka skazani
Nicolas Maduro
Zaskakujące słowa prezydenta Wenezueli
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza wykonanie kary, bo Agnieszka "musi odbyć staż"
Bartosz Żurawicz, Piotr Krysztofiak
Stracili 650 tysięcy złotych
Nawet 60 tysięcy złotych kary dla właściciela. "Wielu z nich nawet nie wie"
BIZNES
52 min
Zełenski
Czerwona linia wojny. Dla Zełenskiego to byłby koniec jego władzy
Podcast o zagranicy
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica