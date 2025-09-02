Chcieli wjechać do Polski, deklarowali, że pojadą dalej. Straż graniczna odmówiła im dwa razy

Krościenko Źródło: Google Earth

Jak poinformował rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej porucznik Piotr Zakielarz, w minioną sobotę (30 sierpnia) do odprawy na kierunku wjazdowym do Polski na przejściu w Krościenku podjechał autokar, którym podróżowało między innymi 77 obywateli Mołdawii.

- Podróżni deklarowali chęć wjazdu do Republiki Czeskiej i podjęcia tam pracy. Nie posiadali jednak żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, dlatego otrzymali decyzje o odmowie wjazdu - dodał.

Autokar na przejściu granicznym Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Autokar ponownie pojawił się na przejściu

Dzień później, w niedzielę, ten sam autokar i ci sami podróżni ponownie zgłosili się do kontroli granicznej, deklarując podróż do Czech.

Jak podkreślił Zakielarz, tym razem kierowca posiadał zbiorowy dokument na dane pasażerów, mający potwierdzać pracę w tym kraju.

- Funkcjonariusze nabrali jednak podejrzeń co do jego autentyczności i działając w ramach współpracy międzynarodowej, potwierdzili poprzez czeskie służby, że dokument jest w całości sfałszowany - zrelacjonował przedstawiciel straży granicznej.

Podróżni ponownie otrzymali decyzje o odmowie wjazdu. Kierowca został przesłuchany w charakterze podejrzanego w związku z wykorzystaniem fałszywego dokumentu.

Jak zaznaczył Zakielarz, przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. - Następnie wraz z podróżnymi wrócił do Ukrainy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie - poinformował.

Od początku 2025 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu ponad 7,6 tys. cudzoziemcom. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.