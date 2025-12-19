Pożar hali w Stalowej Woli. Prezydent miasta apeluje do mieszkańców

Pożar hali w Stalowej Woli

W piątek około godziny 20:30 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o pożarze hali w jednej z firm przy ulicy Zdzisława Malickiego w Stalowej Woli.

Do akcji skierowano strażaków wyposażonych w aparaty powietrzne. Pożar objął wysoką halę o wymiarach około 50 na 20 metrów, wypełnioną paliwami alternatywnymi.

"W związku z pożarem hali zakładu przetwarzającego paliwa alternatywne na terenie strefy przemysłowej proszę prewencyjnie ograniczyć wychodzenie na zewnątrz oraz nie wietrzyć pomieszczeń" - zaapelował do mieszkańców prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. "Czekamy na wyniki badań jakości powietrza. Po otrzymaniu informacji o wynikach komunikat zostanie utrzymany lub odwołany" - dodał.

