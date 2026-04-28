Rzeszów Seria włamań i tajemnicze zielone auto Oprac. Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Brzozowa, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzą postępowanie w sprawie włamań, do których dochodziło na terenie powiatu brzozowskiego. Po jednym z nich w pobliżu miejsca włamania widziano zielonego volkswagena polo z włączonym silnikiem. W aucie znajdowały się dwie osoby, jedna miała na głowie kaptur. Chwilę później pojazd odjechał w kierunku drogi krajowej numer 19 w Jasienicy Rosielnej.

Jak przekazała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, zdarzenia te miały miejsce w 2024 roku. - Sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia biżuterię oraz pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej - poinformowała prokurator. - Z uwagi na dobro śledztwa, na obecnym jego etapie, nie udzielamy bliższych szczegółów - dodała.

Sprawcy mieli poruszać się zielonym volkswagenem polo z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od "RPR" Źródło: KPP Brzozów

Apel policji

Policjanci nie wykluczają, że samochód mógł należeć do osoby zamieszanej w sprawę lub zostać jej czasowo udostępniony. Obecnie funkcjonariusze ustalają właścicieli i użytkowników pojazdów tej marki i koloru w regionie.

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców lub rozpoznaje opisywany samochód, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie pod numerem telefonu 47 829 13 10. Informacje można przekazywać również anonimowo.