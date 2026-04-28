Rzeszów

Seria włamań i tajemnicze zielone auto

Sprawcy mieli poruszać się zielonym volkswagenem polo z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od "RPR"
Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim
W powiecie brzozowskim na Podkarpaciu doszło do serii włamań do siedzib różnych firm. Sprawcy mogli się poruszać zielonym volkswagenem polo z tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od "RPR". Policjanci apelują do świadków o przekazywanie informacji.

Policjanci z Brzozowa, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzą postępowanie w sprawie włamań, do których dochodziło na terenie powiatu brzozowskiego. Po jednym z nich w pobliżu miejsca włamania widziano zielonego volkswagena polo z włączonym silnikiem. W aucie znajdowały się dwie osoby, jedna miała na głowie kaptur. Chwilę później pojazd odjechał w kierunku drogi krajowej numer 19 w Jasienicy Rosielnej.

Jak przekazała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie, zdarzenia te miały miejsce w 2024 roku. - Sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia biżuterię oraz pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej - poinformowała prokurator. - Z uwagi na dobro śledztwa, na obecnym jego etapie, nie udzielamy bliższych szczegółów - dodała.

Apel policji

Policjanci nie wykluczają, że samochód mógł należeć do osoby zamieszanej w sprawę lub zostać jej czasowo udostępniony. Obecnie funkcjonariusze ustalają właścicieli i użytkowników pojazdów tej marki i koloru w regionie.

Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców lub rozpoznaje opisywany samochód, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie pod numerem telefonu 47 829 13 10. Informacje można przekazywać również anonimowo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mercedes o wartości ponad miliona złotych został skradziony w Berlinie
Kierowca porzucił auto warte ponad milion i uciekał pieszo
Wrocław
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Siłą wyciągnął kobietę z jej auta i odjechał. Pojazd porzucił na torach. Nagranie
Katowice
Piec został odnaleziony w skupie złomu
Takiej kradzieży policjanci jeszcze nie widzieli
Wrocław
Poczobut uwolniony. Najnowsze informacje w TVN24
Dowiedz się więcej:

Poczobut uwolniony. Najnowsze informacje w TVN24

Martyna Sokołowska
Czytaj także:
09 1350 wars romanowki budapeszt-0034
Dziennikarze ustalili, gdzie mieszka Romanowski. Lokal należy do człowieka Fideszu
Polska
shutterstock_1329967172
Koniec manipulacji na giełdzie? Poważne zarzuty dla trzech firm
BIZNES
Nocne przymrozki
Nawet -8 stopni przy gruncie. Alarmy w całym kraju
METEO
Dzięki akcji Łatwoganga zebrano ponad 250 milionów złotych na dzieci walczące z nowotworem
Dziewięć dni przed ekranami, płakaliśmy i płaciliśmy. Co to o nas mówi?
Monika Winiarska
imageTitle
Włosi ujawnili żądania Lewandowskiego. "Negocjacje rozpoczęte"
EUROSPORT
Miejsce prowadzenia zbiórki influencera Łatwoganga w Warszawie
Gwiazdy w kolejce i tłum przed blokiem. Co się działo przed domem Łatwoganga
Polska
imageTitle
Rewolucja kadrowa w Legii. Czy ktokolwiek w klubie może spać spokojnie?
EUROSPORT
Do potrącenia doszło na rondzie Szpakowskiego
Potrącił 10-latkę na hulajnodze
Lubuskie
Znak Strefy Czystego Transportu w Warszawie
Kolejne miasto wprowadza Strefę Czystego Transportu. Radni zdecydowali
Katowice
Karol Nawrocki
Nawrocki o uwolnieniu Poczobuta
Polska
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
BIZNES
Radosław Sikorski i John Coale
Sikorski: radujmy się
Polska
Akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego wchodzi w decydującą fazę
Akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego w decydującej fazie
METEO
imageTitle
Terminarz Speedway Grand Prix 2026
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
"Głos Polaków na Białorusi i głos Białorusi w Polsce"
Maciej Michałek
2705N207XRR F16 CZUPRYNSKA TVN24 W TRASIE clean-0003
"To jest coś, na co każdy z nas czeka najbardziej"
25 lat TVN24
Andrzej Poczobut
PILNEPoczobut wolny. "Witaj, przyjacielu"
Polska
Posesję zabezpiecza policja
Niebezpieczne substancje w garażu. "Mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi"
Lublin
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
BIZNES
USA, Waszyngton, Gwardia Narodowa, policja
Strzały na przyjęciu z udziałem Trumpa. "WSJ" o alarmującym zjawisku
Świat
imageTitle
Tajnik sukcesu rekordzistów świata. "Lżejsze niż kostka mydła"
EUROSPORT
Wypadek na ulicy Grochowskiej
Fotoradar stanął na Grochowskiej. Wcześniej zginął tam 6-letni chłopiec
WARSZAWA
"Łomiarz" wychodzi na wolność
"Łomiarz" wyszedł na wolność. Biegli: nie poddał się resocjalizacji
WARSZAWA
W Tarnowskich Górach zderzył się motocykl i osobówka
Zderzenie motocykla i samochodu. Lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Były współpracownik papieża skazany. Sąd wymierzył osiem lat więzienia
Zakonnik, profesor teologii z zarzutami przestępstw seksualnych
Wrocław
Strzały pod Kruszwicą, samochód ostrzelany podczas jazdy
Samochód 47-latka ostrzelany w trakcie jazdy
Kujawsko-Pomorskie
AdobeStock_364287715
Obniża ciśnienie i poprawia cholesterol. Coraz więcej "twardych" danych na temat jogi
Zdrowie
Bogdan Święczkowski
Spotkanie w sprawie TK. Jest odpowiedź prezesa
Polska
Mercedes o wartości ponad miliona złotych został skradziony w Berlinie
Kierowca porzucił auto warte ponad milion i uciekał pieszo
Wrocław
Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Patryk Jaki i Tomasz Buczek
Jest decyzja w sprawie polskich europosłów
Polska
