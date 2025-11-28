OSP Polańczyk

Strażacy dostali w czwartek (27 listopada) o godzinie 7.23 zgłoszenie, że w Jeziorze Solińskim znajduje się bus dostawczy. Pojazd zsunął się z drogi prowadzącej na wyspę, na której zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Polańczyk.

"Na miejsce zdarzenia zadysponowano siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Polańczyk. Do działań zaangażowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego Sanok" - czytamy na profilu facebookowym Komendy Powiatowej PSP w Lesku.

Bus chciał przejechać przez drogę. Wpadł do wody Źródło: OSP Polańczyk

Policja: poluzowała się jedna z betonowych płyt

Droga jest na co dzień zalana wodą. Jednak w tak nieznacznym stopniu, że można po niej swobodnie przejechać.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna z płyt została podmyta przez wodę, przez co się poluzowała. W efekcie bus zsunął się, niedaleko brzegu, do wody - mówi nam aspirant sztabowy Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Droga na co dzień znajduje się nieznacznie pod wodą. Można tamtędy swobodnie przejechać Źródło: OSP Polańczyk

W pojeździe znajdował się tylko kierowca.

- Zakwalifikowaliśmy ten przypadek jako zdarzenie losowe. Nikomu nic się nie stało - podkreśla policjantka.

Strażacy wyciągnięli busa na brzeg i odłączyli akumulator. Wyjaśniają, że widoczny na zdjęciach z miejsca zdarzenia policyjny śmigłowiec nie brał udziału w akcji, a znalazł się tam przypadkowo - nieopodal odbywały się ćwiczenia służb.

Policyjny śmigłowiec był tam przypadkowo Źródło: OSP Polańczyk

