Przyjechali do pożaru, znaleźli ciało

W piątek, 31 października, przed godziną 9 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze wolnostojącej zabudowy po samochodzie ciężarowym w Medyce na Podkarpaciu. Po ugaszeniu ognia wewnątrz spalonego wraku znaleziono ciało mężczyzny.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ofiarą jest prawdopodobnie 62-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego - powiedziała nam młodsza aspirant Karolina Kowalik z policji w Przemyślu.

Na miejscu pracowali policjanci i strażacy pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności tragedii Śledczy będą też ustalać też, w jaki sposób doszło do pożaru.