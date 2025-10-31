Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Przyjechali do pożaru, znaleźli ciało

Taśma policyjna (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Medyce (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono po ugaszeniu pożaru starej naczepy ciężarówki w Medyce na Podkarpaciu. Śledczy sprawdzają, jak doszło do tragedii i kim był zmarły.

W piątek, 31 października, przed godziną 9 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze wolnostojącej zabudowy po samochodzie ciężarowym w Medyce na Podkarpaciu. Po ugaszeniu ognia wewnątrz spalonego wraku znaleziono ciało mężczyzny.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ofiarą jest prawdopodobnie 62-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego - powiedziała nam młodsza aspirant Karolina Kowalik z policji w Przemyślu.

Na miejscu pracowali policjanci i strażacy pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności tragedii Śledczy będą też ustalać też, w jaki sposób doszło do pożaru.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaOchotnicza Straż PożarnaPodkarpacieMedykaProkuratura
Czytaj także:
QUIZ na 5tek
Quiz na Halloween. Nasz horror powszedni, czyli 10 pytań o polską politykę
Quizy
jamajka-ze
Żebrowscy o sytuacji Polaków na Jamajce: ich domy zostały zniszczone 
Kostnica szpitalna. Zdjęcie ilustracyjne
Sprzątali w kostnicy. Nagle zobaczyli ruszającego się człowieka
Świat
imageTitle
Grzechy Rumuna w Legii. To musiało się tak skończyć
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
Co z dalszymi poszukiwaniami rozbitych dronów? Wojsko podjęło decyzję
imageTitle
Tak starego piłkarza jeszcze nie widziano
EUROSPORT
9M729 missile containe
"Pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła pocisku 9M729"
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
METEO
Szpital
NFZ z zastrzykiem gotówki, ale dziura zostaje. "Czekamy, aż wpłyną kolejne pieniądze"
Zdrowie
Dwa owczarki same na drodze ekspresowej
Przestraszone owczarki biegały między autami na drodze ekspresowej
Trójmiasto
amazon
Szef giganta o zwolnieniach pracowników. "Usuwanie kolejnych warstw"
BIZNES
Zabezpieczona siekiera
Weszli przez okno i zaatakowali siekierami. Przegoniła ich kobieta, także z siekierą
Białystok
imageTitle
Pytanie do Szczęsnego i rozbrajająca odpowiedź
EUROSPORT
Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Sprawdź ofertę dotacji z Funduszy Europejskich
Eksport tego produktu jest wart setki milionów. Polska liderem
BIZNES
Śmiertelny wypadek w Żyrardowie (zdjęcie ilustracyjne)
Przejechał 500 kilometrów i zasnął za kierownicą
Wrocław
imageTitle
Oni mogą uratować sezon Legii. Kilka nazwisk, jeden faworyt
EUROSPORT
Poszkodowanych jest blisko 1,5 tys. osób.
Policja rozbiła grupę "przypominającą korporację". Oszukano prawie 1500 osób
Kraków
Spór o fragment terenu Skry
Spór o cenną działkę. Padły mocne słowa. "Fortele prawne i działania pozaprawne"
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
WARSZAWA
Szymon Hołownia
Tyle kosztowały bilety Hołowni do USA. Kancelaria Sejmu podała kwoty
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
METEO
Robert de Niro
Pięć osób z zarzutami po śmierci 19-letniego wnuka Roberta De Niro
Świat
pap_20250815_2IP
Fiasko spotkania Trumpa z Putinem. To miał być powód
Świat
Maria Żodzik ze srebrem mistrzostw świata
Mamę widuje rzadko, brata w ogóle. Tym medalem dziękuje Polsce
Rafał Kazimierczak
Trump
To była długa kolejka. Donald i Melania Trump rozdali cukierki
Świat
imageTitle
"Luksusowy transfer" w Barcelonie
EUROSPORT
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
WARSZAWA
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika. Policja zatrzymała mężczyznę
Lubuskie
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
BIZNES
Narodziny leniwca w łódzkim Orientarium
W zoo narodził się leniwiec. Wybrał wyjątkową datę
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica