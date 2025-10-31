Przyjechali do pożaru, znaleźli ciało

W piątek, 31 października, przed godziną 9 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze wolnostojącej zabudowy po samochodzie ciężarowym w Medyce na Podkarpaciu. Po ugaszeniu ognia wewnątrz spalonego wraku znaleziono ciało mężczyzny.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, ofiarą jest prawdopodobnie 62-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego - powiedziała nam młodsza aspirant Karolina Kowalik z policji w Przemyślu.
Na miejscu pracowali policjanci i strażacy pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności tragedii Śledczy będą też ustalać też, w jaki sposób doszło do pożaru.
